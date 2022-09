Embalado com final da Sul-Americana, Ceni planeja São Paulo no G-8 do Brasileiro

O técnico Rogério Ceni espera que o embalo pela disputa da final da Copa Sul-Americana possa levar o São Paulo a alcançar o G-8 no Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, o time tricolor está cinco atrás do América-MG.

O próximo jogo do São Paulo pelo Brasileirão foi antecipado para o domingo, no Morumbi, às 20 horas, contra o Avaí por causa da final do dia 1º contra o Independiente del Valle, em Córdoba, na Argentina.

Ceni deverá poupar alguns titulares, que atuaram na quarta-feira frente ao Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil e repetiram a dose no domingo, em Fortaleza, contra o Ceará, pelo Brasileirão.

Rogério Ceni quer que o São Paulo termine o Brasileirão dentro do G-8. Foto: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O desejo de alcançar uma boa colocação na competição nacional é porque Ceni não admite o fato de o São Paulo lutar em mais uma edição para não ser rebaixado, ao invés de estar lutando pelo menos pelos primeiros lugares na classificação.