Embolo elogia Cristiano Ronaldo, mas confia na vitória da Suíça contra Portugal nas oitavas da Copa

Um dia antes do duelo com Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o atacante Breel Embolo, da Suíça, não economizou elogios e adjetivos na entrevista coletiva, nesta segunda-feira, para expor sua admiração pelo astro Cristiano Ronaldo.

“Cristiano é uma grande inspiração para todos. Ele é muito importante no nosso tempo. Aprendemos com ele como pessoa e como jogador. É uma honra jogar contra ele”, disse o autor de dois dos quatro gols suíços até agora no Mundial.

Embolo também revelou que encarar a experiente defesa portuguesa é um desafio muito difícil. “O objetivo é superar o desafio. Eu sou um jogador rápido e vou precisar usar esta velocidade para ajudar minha equipe a alcançar a próxima fase. O nosso rival tem defesas de altíssimo nível.”

Cristiano Ronaldo estará em campo na próxima terça-feira, 05, contra a Suiça nas oitavas da Copa do Mundo. Foto: Jose Sena Goulao/EFE

Embolo admitiu que a confiança de sua equipe em se classificar para as quartas de final é grande. Para tanto, os jogadores estão treinando todos os fundamentos, inclusive a cobrança de penalidades, que poderá decidir a seleção classificada, caso o jogo termine empatado no tempo normal e na prorrogação.

A Suíça de classificou em segundo lugar no grupo do Brasil, com seis pontos, após vencer Camarões (1 a 0) e Sérvia (3 a 2), além de perder para o Brasil (0 a 1).