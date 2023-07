Emissora francesa diz que Al-Hilal apresentou proposta bilionária para tirar Mbappé do PSG

O futuro de Kylian Mbappé continua sendo um mistério. O Paris Saint-Germain divulgou na última sexta-feira, 21, que o craque francês ficou de fora da pré-temporada da equipe, no Japão. Real Madrid e Chelsea estariam de olho no atleta, mas, segundo a emissora francesa RMC Sport, o Al-Hilal seria o forte candidato a tirar o atacante do seu atual clube. De acordo com a reportagem, o time do técnico Jorge Jesus teria feito uma proposta de aproximadamente R$ 1 bilhão.

Ainda de acordo com o canal, ele receberia R$ 2 bilhões por dois anos no clube da Arábia Saudita e seria a “cereja do bolo” do futebol do país, que já conta com grandes nomes, a exemplo de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Benzema (Al-Ittihad), Mendy (Al-Ahli), dentre muitos outros.

Kylian Mbappé não é presença certa no elenco do Paris Saint-Germain para a temporada de 2023-2024 e pode se transferir ao Al-Hilal. Foto: Franck Fife/Pool Photo via AP

O que pesa contra uma ida de Mbappé para lá é a vontade do francês em se tornar o melhor do mundo, uma de suas metas na carreira, e a visibilidade da Europa o ajudaria muito. Este objetivo, inclusive, seria o motivo de todo o conflito entre ele e o PSG.

Recentemente, Mbappé disse à revista France Football que jogar no clube não o ajuda a receber o reconhecimento, indicando uma vontade de sair, fortalecida com a decisão do atleta em não acionar a cláusula de renovação automática. Ele poderá deixar o time de graça a partir de junho.

Com isso, Real Madrid e Chelsea seguem monitorando a situação. Os espanhóis são os favoritos caso a saída do PSG se confirme, já que um dos desejos de Mbappé é vestir a camisa merengue ao longo da carreira.

Sem o atacante, o PSG enfrentará o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, na próxima terça-feira, 25, em Osaka, no Japão.