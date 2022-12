Emmanuel Macron confirma presença na final da Copa e tenta levar lesionados

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou neste sábado que estará, ao lado de sua esposa, Brigitte, no Lusail Stadium, no domingo, para acompanhar a final da Copa do Mundo, entre França e Argentina, às 12h (horário de Brasília). Ele tentará ainda levar em seu voo jogadores que ficaram de fora da convocação por lesão ou que foram cortados durante o torneio.

“Esses são os planos, veremos como eles podem ser implementados logisticamente. O desejo do presidente é levar os jogadores a bordo do avião que o levará ao Catar. Quero que os jogadores possam participar plenamente desta grande aventura”, disse a ministra francesa dos esportes, Amelie Oudea-Castera, à RTL.

Nesse grupo, incluem jogadores como Paul Pogba, N’Golo Kante e Karim Benzema, este dificilmente aceitará a proposta do presidente, já que, segundo a imprensa espanhola, teria condições de estar em campo, mas foi vetado pelo técnico Didier Deschamps. Na última sexta-feira, o atacante fez um post enigmático nas redes sociais com a mensagem “Isso não me interessa”.

Emmanuel Macron esteve presente na semifinal do torneio e viu 'in loco' a vitória da França sobre Marrocos. Foto: Martin Meissner/AP

Outras celebridades também se recusaram ir para o Catar na final, a exemplo de Zinedine Zidane, que recebeu convite da Federação Francesa de Futebol (FPF). E Michel Platini, ex-presidente da Uefa, que chegou a ser julgado por corrupção, mas acabou absolvido em julho.

Por outro lado, o multicampeão de judô Teddy Riner confirmou presença na final ao lado de Emmanuel Macron, que tem enviado mensagens aos jogadores durante toda a disputa da Copa do Mundo.

Macron esteve presente também na semifinal da Copa. Na ocasião, a França derrotou o Marrocos por 2 a 0, mas o presidente acabou recebendo várias críticas por estar em um país que vem sendo acusado de desrespeitar os direitos humanos, além de ter leis contra homossexuais.