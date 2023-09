Empate com o Grêmio e proximidade da zona de rebaixamento deixam Luxemburgo incomodado

O empate com o Grêmio por 4 a 4, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena e a proximidade do Corinthians da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro deixaram o técnico Vanderlei Luxemburgo incomodado. “Não posso fazer quatro gols e tomar quatro gols. Eu estou incomodado por não ganhar, temos de ganhar, principalmente em casa. Eu tenho de ficar incomodado. Assim como fiquei com o empate com o Inter, a derrota com o Fortaleza e o Goiás aqui. Estamos na reta final”, disse Luxemburgo, em entrevista coletiva após o empate com oito gols.

Dirigentes do Grêmio reclamaram de uma mão de Yuri Alberto no fim da partida. Tanto o árbitro quanto a turma do VAR entenderam que o lance não deveria ter sido marcado. O atacante corintiano estava na área, portanto, a falta, se confirmada, seria pênalti para o time de Renato Gaúcho.

Com a quinta partida seguida sem vitória, Luxemburgo admitiu que precisa fazer duas coisas pelo menos para melhorar o desempenho da equipe. “Temos de ganhar. Para buscar as vitórias, vamos ter de nos expor. Vamos sofrer, mas temos de ficar mais tempo com a posse de bola, mastigar mais a bola.”

Vanderlei Luxemburgo reconhece necessidade de mudança no time para subir na tabela do Brasileirão Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Luxemburgo também revelou que pretende voltar a usar o esquema com três zagueiros para tentar proteger o lado esquerdo. “Temos fragilidade na marcação. Ficamos assistindo ao Grêmio tocar a bola, mas pelo menos reagimos na partida.”

Assim como o treinador, o zagueiro Lucas Veríssimo, autor de um dos gols da equipe nesta segunda-feira, também não admitiu o fato de a equipe paulista ter sofrido tantos gols e reconheceu que é preciso melhorar o mais rápido possível. “Eu sei que falam que o Corinthians é o time onde tudo é sofrido, mas temos de melhorar. Não podemos tomar tantos gols. Hoje era um jogo que a gente precisava vencer. Temos de melhorar e temos muito onde melhorar. Temos que evoluir o quanto antes. Foi um jogo louco, mas temos de melhorar”, comentou Lucas Veríssimo na saída do campo.

O Corinthians terá uma semana atípica no futebol brasileiro. Depois de jogar nesta segunda-feira partida atrasada da 15ª rodada do Brasileirão, o time de Luxemburgo terá três dias completou de preparação antes de voltar a atuar. Na próxima sexta-feira, dia 22, terá pela frente o líder Botafogo, mais uma vez em Itaquera.