Empate não atrapalha o Palmeiras no Brasileirão, afirma Murilo, dono de recorde

O empate por 1 a 1 com o Atlético Goianiense não é um mau resultado para o Palmeiras. Na avaliação de Murilo, zagueiro que marcou o gol palmeirense em Goiânia, o resultado não atrapalha o time porque, ainda que a vantagem na liderança tenha caído em relação ao vice-líder Inter, o cenário continua favorável.

“A gente está pensando jogo a jogo, não tem essa de atrapalhar, somamos um ponto e vamos forte nessa briga”, afirmou o defensor após a partida. A apresentação não foi das melhores, mas em termos de pontuação, o resultado foi positivo. O time lidera o Brasileirão com 67 pontos, dez a mais que o Inter.

Murilo entende que o empate foi justo em Goiânia. O Palmeiras fez uma atuação apenas razoável, foi incomodado pelo rival goiano e, depois de sair na frente, não conseguiu sustentar a vantagem após falha na marcação.

Palmeiras e Atlético-GO empataram em 1 a 1 em Goiânia. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Claro que a gente não queria o empate, mas no decorrer do jogo sofremos o gol e suportamos. Pudemos somar, manter os dez pontos na frente e é manter o trabalho para continuar vencendo”, disse Murilo.

Defensor que se habituou a ir às redes, Murilo vive a sua temporada mais artilheira e se transformou no zagueiro com mais gols pelo Palmeiras numa só temporada na história. São dez, mesmo número do parceiro Gustavo Gómez e de Junior Baiano, que alcançou essa marca em 1999.

Os gols de Murilo geralmente saem pelo alto. Não é à toa que o Palmeiras é o time da Série A com mais gols a partir de jogadas aéreas na temporada. São 54 gols marcados dessa maneira em 2022.