Empate não tira ânimo de Welington: ‘São Paulo vai em busca da vaga direta na Libertadores’

O empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no Morumbi, nesta terça-feira à noite, não tirou o ânimo do lateral-esquerdo Welington na busca do São Paulo conseguir uma vaga direita na próxima edição da Copa Libertadores. Logo após o jogo, o defensor esbanjou confiança.

“Viemos em busca do resultado. Continuamos na briga pela Libertadores, vamos continuar trabalhando para ir em busca dessa classificação direta”, disse o lateral.

Para Welington, o placar igual representou bem a disputa realizada dentro de campo, entre duas equipes que fazem campanha semelhante no Brasileirão. “Jogamos contra uma grande equipe que é o Atlético-MG. São duas equipes qualificadas.”

São Paulo levou gol de empate do Atlético-MG já na reta final do jogo. Foto: Carla Carniel/ Reuters

Com o empate, o São Paulo continua um ponto atrás do Atlético-MG (52 a 51), em oitavo lugar. O time do técnico Rogério Ceni volta a campo no sábado, às 16h30, no Maracanã, quando terá pela frente o Fluminense, em duelo válido pela 36ª rodada. Nos dois últimos jogos do ano, a equipe são-paulina vai receber o Internacional e depois visita o Goiás.