Empresária de Haaland e Pogba, brasileira ganha prêmio de melhor agente de jogadores

Rafaela Pimenta está ganhando notoriedade no cenário futebolístico mundial. Sócia de Mino Raiola por 22 anos, a paulista, que já conduzia grandes negociações, assumiu a carteira de clientes do empresário após sua morte. Agenciando o jovem norueguês Erling Haaland, liderou a principal transferência no mercado da bola na janela de verão da Europa. O atacante deixou o alemão Borussia Dortmund para jogar no inglês Manchester City.

Nesta segunda-feira, Rafaela Pimenta recebe em Turim, na Itália, o prêmio de melhor agente de jogadores europeus. A honraria entregue pela revista Tuttosport faz parte da solenidade do prêmio Golden Boy.

Mas o reconhecimento pela relevância do trabalho da brasileira não para por aí. Rafaela Pimenta também está indicada a receber o prêmio de melhor agente do ano do Globe Soccer Awards, que acontece em 17 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Rafaela Pimenta tem longa experiência como agente de jogadores. Foto: Instagram/ Rafaela Pimenta

A transferência de Erling Haaland do Borussia Dortmund para o Manchester City, confirmada em 1º de junho, movimentou cerca de 60 milhões de euros (mais de R$ 300 milhões). Mas Rafaela tem outros jogadores de calibre em sua lista de agenciados. Entre eles estão: o francês Paul Pogba (Juventus), o sueco Zlatan Ibrahimovic (Milan), o holandês Matthijs De Ligt (Bayern de Munique), e os italianos Marco Verratti e Donnarumma (ambos do Paris Saint-Germain).

Passada a Copa do Mundo do Catar, em janeiro, a janela de transferência de inverno estará aberta na Europa. Apesar de ser uma época de menor movimentação no mercado de jogadores, Rafaela Pimenta deve protagonizar novos e relevantes acordos para o futebol do Velho Continente.