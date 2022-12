Encerramento da Copa do Mundo tem música, fogos e acrobacias nos céus de Lusail

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Uma noite para relembrar. Foi assim que a Fifa batizou a festa de encerramento da Copa do Mundo do Catar, que durante 15 minutos animou (ainda mais) o público ávido pela final entre Argentina e França. O espetáculo, realizado no gramado do estádio Lusail, reuniu dezenas de artistas, com destaque para aqueles que interpretaram a trilha sonora do Mundial - Davido e Aisha cantaram ‘(Hayya Hayya) Better Together’, Ozuna e Gims apresentaram ‘Arhbo’, e ‘Light the Sky’ foi cantada por Nora Fatehi , Balqees, Rahma Riad e Manal.

Além da música, dezenas de bailarinos realizaram performances em alusão aos 32 países que disputaram o Mundial, o último com o atual formato - a partir da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, a competição reunirá 48 seleções. Um show de fogos encerrou a cerimônia deste domingo.

Artistas participam da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2022. Foto: Friedemann Vogel/EFE

Visualmente bonita, a festa de encerramento da Copa do Mundo foi assistida com entusiasmo, mas o público que aos poucos foi lotando o estádio Lusail estava mesmo ansioso pela decisão. Minutos antes da cerimônia, quando os telões do estádio exibiram as chegadas das delegações de França e Argentina, a vibração foi maior do que a de qualquer música. E a imagem de Messi entrando no estádio foi a que causou maior frisson entre os torcedores.

Antes mesmo da cerimônia de encerramento, um espetáculo com acrobacias aéreas tomou conta dos céus de Lusail. As manobras recepcionaram o público que chega ao estádio da final com fumaça nas cores da bandeira do Catar.

Desde cedo, milhares de pessoas tomaram o transporte público de Doha em direção ao Lusail. O dia foi de longe o mais tumultuado no metrô entre todos os 28 em que foi realizada a Copa do Mundo do Catar.

A decisão deste domingo terá maioria esmagadora de torcedores da Argentina. Estimativas apontam que mais de 40 mil torcedores do país foram ao Catar, mas a torcida é reforçada por muitos torcedores de países próximos, sobretudo árabes e indianos.