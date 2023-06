Endrick rende R$ 13 milhões ao Palmeiras com gol na Libertadores; entenda

Endrick marcou o gol que fechou a vitória do Palmeiras sobre o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, por 4 a 2 na última quarta-feira, 7. O feito, além de incrementar os números da joia, ainda renderá dinheiro extra ao alviverde, uma vez que o jovem atacante bateu a primeira meta estipulada no contrato de venda ao Real Madrid, que poderá contar com o atleta a partir de junho do ano que vem, quando ele completará 18 anos.

Está previsto no acordo que o Real Madrid pague 2,5 milhões de euros - cerca de R$ 13 milhões - para cada cinco gols anotados até chegar a 25, o que se converteria em um total de 12,5 milhões de euros - R$ 66 milhões.

A negociação pode chegar a 70 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões na época em que o contrato foi assinado). São 35 milhões de euros fixos mais 25 milhões adicionais em metas, que incluem jogos totais, jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira. As cláusulas são consideradas plausíveis de serem alcançadas, uma vez que estão associadas ao desempenho. A mais difícil de ser batida é o número de convocações para a equipe nacional.

Endrick comemora gol contra o Barcelona (EQU) com companheiros de Palmeiras; atacante bateu meta de venda ao Real Madrid. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Endrick não é titular do Palmeiras na temporada de 2023, mas é considerado figura importante do elenco comandado por Abel Ferreira, ainda que a torcida esperasse que o atleta estivesse em campo mais vezes em 2023. Até o momento, ele jogou 24 partidas na temporada, com cinco gols, dois deles nas finais do Campeonato Paulista. O atacante esteve em campo em todas as competições que o clube disputou.

A vitória contra o Barcelona na competição continental garantiu a presença do Palmeiras nas oitavas de final pela sétima temporada consecutiva. Agora, o objetivo é conquistar a primeira colocação do Grupo C em duelo direto com o Bolívar, atual líder da chave, no dia 29 de junho, em jogo marcado para o Allianz Parque. Já na Copa do Brasil, o adversário das quartas será o São Paulo e no Brasileirão, o time, atualmente em segundo lugar, persegue o líder Botafogo.