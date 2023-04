Endrick dá carro de R$ 100 mil de presente para ex-namorada: ‘Gratidão por tudo que me ensinou’

O jovem atacante Endrick presenteou nesta sexta-feira sua ex-namorada, Lara Hernandes, com um carro avaliado em R$ 100 mil. Nas redes sociais, Lara e o jogador do Palmeiras registraram o momento em que a surpresa é revelada.

“Sempre fazendo de tudo por mim, sempre juntos, independentemente de qualquer coisa. Te amo, para sempre melhores amigos”, escreveu Lara em uma publicação. Em resposta à publicação de Lara, Endrick aproveitou para agradecer a ex-namorada pelo tempo que passaram juntos. “Nada mais do que te retribuir com isso (carro). Gratidão e respeito por tudo que você me ensinou”, escreveu.

O jogador de 16 anos e Lara, que completou hoje 19, mantiveram um relacionamento até o fim de 2022. Antes mesmo de o jogador fazer sua estreia na equipe profissional do Palmeiras, o namoro chegou ao fim. Apesar do fim do romance, Endrick e Lara mantêm uma relação amistosa, com bastante proximidade.

Endrick presenteia Lara Hernandes com um carro. Foto: Reprodução/ Instagram @lara_hernandees

Vendido ao Real Madrid por valor que pode superar os R$ 400 milhões, Endrick ainda permanecerá no Palmeiras até julho de 2024, quando completa 18 anos e pode deixar o futebol brasileiro.

O jovem atacante tem oscilado neste início de temporada, mas reencontrou o caminho do gol nas finais do Paulistão. Nesta quinta-feira, Endrick fez sua estreia oficial pela Libertadores na vitória alviverde sobre o Cerro Porteño por 2 a 1.