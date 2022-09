Endrick desconhece estreia pelo Palmeiras e nega ter visitado Milan e PSG: ‘Não acreditem em tudo’

Endrick negou que vá fazer sua estreia pelo time profissional do Palmeiras diante do Juventude, no sábado, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante é uma das esperanças do clube alviverde, que tem sofrido críticas por promover o jovem mais cedo na temporada.

Como assim!? Meus representantes sao meus pais e a TFM. Só eles conhecem e podem falar sobre meus planos. Nunca visitei o PSG e o Milan, não tenho data de estreia marcada, nem de saída, e nunca estive tão feliz no Palmeiras. Não acreditem em tudo que ouvem por aí https://t.co/SpxLDw2t9q — Endrick (@endrickii) September 8, 2022

O atacante completou 16 anos recentemente e assinou seu primeiro vínculo profissional com o Palmeiras. Ele só pode deixar o Brasil quando completar 18. Sua multa rescisória é de cerca de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões, aproximadamente). Endrick também negou que tenha visitado as instalações do Milan e do Paris Saint-Germain.

“Como assim!? Meus representantes são meus pais e a TFM. Só eles conhecem e podem falar sobre meus planos. Nunca visitei o PSG e o Milan, não tenho data de estreia marcada, nem de saída, e nunca estive tão feliz no Palmeiras. Não acreditem em tudo que ouvem por aí”, escreveu Endrick em sua página no Twitter.

Endrick tem participado de atividades com o elenco profissional alviverde Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

A revolta se originou após a crescente especulação sobre uma provável estreia neste sábado diante do Juventude, no Allianz Parque. O jornalista André Galvão, do SBT, disse que obteve a informação por meio de Wagner Ribeiro. Endrick afirma que o empresário não é seu representante.

Após ser eliminado na semifinal da Libertadores, o Palmeiras concentra suas energias na disputa do Brasileirão, em que é líder. Diante do lanterna Juventude, espera recuperar a confiança na busca pelo 11º título nacional.

