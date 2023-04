Endrick é destaque em jornal espanhol após desencantar pelo Palmeiras em 2023 e jogada à la Maradona

Endrick finalmente balançou as redes em 2023. O jovem atacante do Palmeiras fez o único gol da equipe no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, vencido por 2 a 1 pelo Água Santa, neste domingo. A boa atuação na Arena Barueri, mesmo com a derrota palmeirense, fez o jogador de 16 anos ganhar destaque no jornal espanhol Marca, que citou uma “jogada à la Maradona” da promessa. O garoto entrou no segundo tempo.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Endrick recebeu a bola no meio-campo e deu veloz arrancada em direção à área adversária. Sozinho, o atacante deixou dois marcadores do Água Santa na saudade e cruzou, mas nenhum companheiro chegou para finalizar. Veja o vídeo.

O Marca comparou o lance ao de Diego Maradona contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986, popularmente conhecido como “Gol do Século”. Na histórica jogada, o ídolo argentino driblou três ingleses e o goleiro antes de mandar para o fundo das redes. No Brasil, ninguém fez essa comparação.

O diário espanhol escreveu ainda que o Real Madrid tem “esfregado as mãos” ao ver a qualidade demonstrada por Endrick no futebol brasileiro. Além do gol, marcado no início da segunda etapa em sobra do escanteio na pequena área, a joia foi um dos melhores em campo na apagada atuação do Palmeiras. Ele entrou no intervalo, na vaga de Breno Lopes.

O Palmeiras acertou a venda de Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid em dezembro. O valor da negociação pode superar 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual). Do montante, 12 milhões de euros são referentes a impostos que serão pagos pelos espanhóis. Dos 60 milhões de euros restantes, uma parcela menor corresponde a metas a serem atingidas pelo atleta na Europa. O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando completará 18 anos.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando estreia na Copa Libertadores diante do Bolívar, em La Paz. O segundo jogo da final do Paulistão acontece no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque. O time alviverde precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Caso a vitória aconteça por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.