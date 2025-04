“Endrick e mais 10″. É desta forma que o Marca, tradicional jornal espanhol, destaca o duelo entre Real Madrid e Real Sociedad pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Isso se deve ao desempenho do atacante nos últimos compromissos pela competição – incluindo a ida da semifinal –, que o credenciou à titularidade do clube merengue e conquistou Carlo Ancelotti nos últimos meses.

O atacante mostrou na Copa do Rei uma possibilidade de evolução no Real Madrid. Às vésperas do duelo com a Real Sociedad, Ancelotti não cravou a titularidade do ex-Palmeiras no Santiago Bernabéu, mas esta é a tendência pelos últimos compromissos da equipe na Copa do Rei. Endrick marcou quatro gols na competição e está na vice-artilharia, apenas um tento atrás de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

“Estou encantado com ele. Quando posso, tenho dado minutos e ele sempre aproveitou”, destacou Ancelotti, antes do confronto desta terça-feira. “A história deste clube mostra que muitos dos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é costume ficar um pouco no banco.”

Endrick pode ser titular do Real Madrid em duelo com o Leganés pela Copa do Rei. Foto: Real Madrid via X

Endrick foi titular pela primeira vez na Copa do Rei diante da Deportiva Minera, pela segunda rodada. Não marcou na vitória por 5 a 0, em janeiro deste ano. No duelo seguinte, nas oitavas, começou no banco contra o Celta de Vigo, mas foi o grande destaque na vitória por 5 a 2 – e que mudou sua jornada no Real Madrid. No início deste ano, o jovem passava por uma fase conturbada no Real Madrid. Além de não ganhar minutos no Campeonato Espanhol e Champions League, havia ficado fora da lista de Dorival Júnior de novembro, para os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias. À época, o treinador argumentou que o pouco tempo de jogo fez com que Endrick perdesse a vaga cativa na convocação.

Contra o Celta de Vigo, o atacante entrou na reta final do segundo tempo e marcou dois dos três gols do Real Madrid na prorrogação, que garantiu a vaga às quartas de final. Desde então, tem sido presença fixa na escalação inicial de Ancelotti na Copa do Rei: na fase seguinte, voltou a marcar contra o Leganés – vitória por 3 a 2 –; na semifinal, foi o autor do gol na vitória por 1 a 0 e que dá a vantagem do empate ao Real Madrid diante da Real Sociedad.

São quatro gols em quatro jogos. Na última convocação da seleção brasileira, entrou na segunda lista, após o corte de Neymar por lesão na coxa esquerda. “Na penúltima, realmente não esperava porque não joguei mesmo nenhuma partida. Mas nessa última convocação, pude mostrar na Copa do Rei, fazer gols. Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente”, afirmou o atacante em entrevista a Romário.

Na última janela de transferências, foi sondado pelo West Ham sobre uma possível transferência, pensando em ganhar mais minutos como titular. Segundo apurou o Estadão, no entanto, o ex-Palmeiras optou por permanecer em Madrid pois acredita que ainda conseguirá ganhar minutos sob o comando de Carlo Ancelotti. E a Copa do Rei serve como um “campo de testes”, tanto para o treinador italiano, quanto para o jovem mostrar seu potencial em campo.