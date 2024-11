Endrick entra para lista de nomes de bebês mais populares de 2024

Apesar da fase ruim no Real Madrid, Endrick fecha 2024 como um ano especial na sua carreira. O atacante de 18 anos foi campeão paulista com o Palmeiras e teve destaque em convocações para a seleção brasileira. A alta vem até em batismo. Um levantamento aponta que “Endrick” entrou pela primeira vez na lista de nomes de bebês mais populares do Brasil em 2024.

A pesquisa é da Babycenter, plataforma de apoio à gestação e parentalidade. O crescimento nos bebês nomeados como Endrick foi de 43% em relação ao ano anterior, colocando-o na 85ª posição do ranking. "Imaginava que entre os palmeirenses fossem batizar alguns (filhos) com meu nome, mas fico ainda mais feliz de saber que, em todo o País, escolheram meu nome para seus filhos. É uma honra, um carinho muito grande. Cada novo Endrick é uma nova homenagem e espero continuar justificando tudo isso", afirmou o jogador. Endrick estreou profissionalmente no final de 2022. O melhor momento no Palmeiras foi em 2023, quando conduziu o time ao título brasileiro, marcado por uma virada histórica contra o Botafogo. Quando completou 18 anos, o atacante foi para o Real Madrid. A negociação havia sido feita ainda em 2022 por 60 milhões de euros, sendo 35 fixos (R$ 199 milhões, na cotação da época) e 25 por metas. O time espanhol ainda arcou com as taxas de La Liga, que podem chegar a 12 milhões de euros. Ou seja, a operação total pode chegar a 72 milhões de euros, cerca de R$ 408 milhões.

Sem jogar pelo Real Madrid, Endrick também ficou de fora da última convocação de Dorival Júnior. Foto: Wilton Junior/Estadão

No clube espanhol, Endrick vive um momento de adaptação. Dorival não o chamou na última convocatória da seleção brasileira, mas fez questão de ressaltar a importância que o atacante tem. “Foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós”, afirmou o treinador que disse que este momento, sem entrar em campo, é normal. “Ele está em um momento de transição, vivendo na maior equipe do futebol. Um processo natural. Uma chegada, adaptação. Tudo isso demanda um pouco de tempo”, finalizou.

O fato de não estar presente na lista para os jogos dessa rodada não significa que Endrick não possa ser convocado no futuro. “As portas não estão fechadas. Ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele. E tudo é questão de ele se recolocar dentro do seu clube, com calma e com paciência para que ele brigue novamente pelo seu espaço”, afirmou Dorival.

O levantamento analisou mais de 250 mil nomes cadastrados no aplicativo do BabyCenter em todo o país, entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano, com informações que vieram de pais e mães que contaram com a plataforma de apoio à gestação e parentalidade.

Ainda no levantamento da Babycenter, coincidentemente, Noah, nome do irmão mais novo de Endrick, de 5 anos, também entrou pela primeira vez no Top 5, na 5ª colocação.

Entre as mulheres, alguns nomes de esportistas se destacaram, como Serena, em referência à tenista Serena Williams, que subiu cerca de 20 posições em relação a 2023. Mavie, nome da filha de jogador Neymar, que nasceu em outubro de 2023, é outro que merece menção honrosa, ocupando a 45ª posição.