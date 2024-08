Endrick é relacionado no Real Madrid e ganha provável data de estreia oficial; veja quando

A partida reúne os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa da temporada anterior. O astro francês e o jovem brasileiro podem estrear no clube espanhol em um jogo valendo taça. Os demais atacantes relacionados para enfrentar o time italiano são Vini Jr., Rodrygo e Brahim.

Se vencer a Atalanta, o Real Madrid se isola como o maior vencedor da Supercopa da Europa, com seis títulos. Atualmente, o clube está empatado com Barcelona e Milan. Com quatro conquistas cada um, Ancelotti e Pep Guardiola são os mais vitoriosos como treinador.