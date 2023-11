Endrick faz dez gols no ano, ativa ‘gatilho’ do Real Madrid e dá mais R$ 13 milhões ao Palmeiras

Os dois gols marcados por Endrick na virada histórica do Palmeiras, por 4 a 3, sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, por 4 a 3, no Estádio Nilton Santos, manteve viva a esperança de conquista de título no Campeonato Brasileiro e também vai render um bom dinheiro aos cofres do Palestra Itália.

Vendido ao Real Madrid no fim do ano passado, o contrato de Endrick com o clube espanhol garante ao Palmeiras mais 2,5 milhões de euros a cada cinco gols marcados na temporada. Uma meta colocado ao jogador pelo time de Carlo Ancelotti. Diante do Botafogo, o jovem atleta, de 17 anos, alcançou dez gols em 2023, ativou o “gatilho” e reverteu ao clube alviverde pela segunda vez 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,1 milhões).

Endrick chegou a dez gols no ano e ativou gatilho milionário ao Palmeiras pelo Real Madrid. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Em junho, quando fez um dos gols na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Endrick atingiu a meta pela primeira vez. Na época, o feito rendeu R$ 13 milhões ao time de Abel Ferreira.

Vendido por 35 milhões de euros (R$ 194,9 milhões), Endrick se apresenta em julho ao Real Madrid. Até lá, se o jogador conseguir alcançar novas marcas importantes, o faturamento do Palmeiras poderá chegar até R$ 400 milhões. Há ainda imposto livres e outras metas. A presidente Leila Pereira conta com o valor máximo para seu menino da base.

Apesar de pouco utilizado pelo técnico Abel Ferreira, Endrick, sempre muito rápido e objetivo, tem apresentado grande evolução ao buscar atacar a meta adversária em todos os lances. De quatro partidas para cá, Abel tem dado mais chances ao atacante. Para ele e para Breno Lopes nos lugares de Artur e Roni, ambos reservas atualmente.

O compromisso de Endrick com o Palmeiras vai até o meio do ano que vem, quando ele tem de se apresentar na Espanha na pré-temporada. Ele é observado pelos dirigentes do clube de Madri. Há três possibilidades para ele no Real Madrid: se juntar a Vinícius Júnior e Rodrygo no time principal, mesmo na reserva; jogar no time B do clube para se adaptar por alguns meses, ou ser emprestado.