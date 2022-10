Endrick: garoto de 16 anos estreia no Palmeiras e segue o caminho de outro atacante, Gabriel Jesus

Continua após a publicidade

Este texto foi escrito no dia 6 de outubro de 2022. Tem um motivo para ter a data registrada. Foi a estreia do atacante Endrick no Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo, aos 22 minutos, no lugar de Rony. Teve duas chances de fazer gols. Na primeira tentativa, chutou e o goleiro fez a defesa. Na segunda, arrancou até a área e tentou a conclusão. Havia três companheiros na área esperando o passe. Ninguém reclamou. O Palmeiras ganhou do Coritiba por 4 a 0.

Endrick tem 16 anos. Desde muito cedo é considerado uma das grandes revelações da base e promessa do futebol brasileiro. Ele ficou quatro partidas no banco de reservas antes de entrar. Quem o mandou a campo foi o técnico Abel Ferreira, que não estava à beira do gramado porque cumpria suspensão, mas que vem trabalhando com o garoto há alguns meses.

Endrick faz sua estreia no Palmeiras contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro Foto: Carla Carniel / REUTERS

Feito o registro, agora é preciso dar tempo a Endrick. Ele é acompanhado de perto desde os 11 anos, mas ainda não está formado. É preciso que todos entendam isso. A primeira comparação vem com outro palmeirense, Gabriel Jesus, que fez sua estreia no Palmeiras também antes da maioridade, aos 17, diante do Bragantino. Foi mandado a campo por Oswaldo de Oliveira. Hoje, Gabriel Jesus está no Arsenal, da Inglaterra, e vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo.

Endrick tem um caminho longo a percorrer. Ainda é um menino que pode vingar no futebol profissional. Ainda não vingou, apesar do sucesso nas categorias inferiores do clube. Os minutos que jogou no Allianz Parque são suficientes para diminuir a ansiedade que tomava conta dele, de sua família, dos amigos e do próprio Palmeiras.

A torcida pediu a sua entrada. Gritou o seu nome. Agora é com ele. O atacante precisa entender sua missão, quem é, onde está e quais são os seus objetivos. O primeiro passo foi dado. Outros virão. As pessoas que tomam conta de sua carreira são obrigadas a orientá-lo ainda, menino que é com 16.

Endrick sabe que não se come enquanto a comida não estiver pronta. Tudo deve acontecer ao seu tempo. Sua precocidade já é famosa até na Europa. Muitos vão se aproximar dele quando o sucesso chegar. Precisa focar no seu trabalho. Ele tem 20 anos para mostrar seu valor. A contagem para isso começou nesta quinta-feira.