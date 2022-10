Árbitro muda súmula e coloca Endrick como autor de gol atribuído a Scarpa contra o Athletico-PR

Publicidade

O árbitro Bráulio da Silva Machado fez uma alteração na súmula da vitória por 3 a 1 do Palmeiras sobre o Athletico-PR, realizada na última terça-feira, e colocou Endrick como autor do gol marcado pelo time paulista aos 14 minutos do segundo tempo, antes atribuído a Gustavo Scarpa. A mudança foi oficializada em retificação feita por Machado na noite de quarta-feira e publicada no site oficial da CBF no início da tarde desta quinta.

O gol confirmado um dia após a partida é oficialmente o primeiro de Endrick como profissional. No lance que deixou dúvidas sobre quem tocou por último na bola, o jovem atacante e Scarpa chegaram juntos na pequena área para finalizar. De qualquer forma, o adolescente de 16 anos já havia celebrado o primeiro tento, pois balançou a rede também aos 25 minutos da etapa final, após cabeceio.

Leia também Presidente do Fortaleza nega proposta do Corinthians pelo técnico Vojvoda

Com a alteração na súmula, Endrick chega a dois gols no profissional do Palmeiras. Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters

Endrick é o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras, com 16 anos, três meses e quatro dias. Antes, o detentor da marca era o ídolo Heitor, que alcançou o feito aos 16 anos, 11 meses e 14 dias em dezembro de 1916. Se o Palmeiras vencer o Brasileirão, o fenômeno se tornará o primeiro atleta da história a conquistar títulos pelo clube em todas as categorias, uma vez que já foi campeão sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, todas elas atuando com protagonismo.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 74 pontos, 10 a mais que o vice-líder Internacional, o Palmeiras pode confirmar o título na próxima quarta-feira, quando recebe o Fortaleza no Allianz Parque, a partir das 16 horas, em duelo válido pela 35ª rodada.