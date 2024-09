Ao disparar com a bola no campo de defesa, conduzi-la em velocidade e contar com a colaboração do goleiro Nübel, do Stuttgart, para marcar seu segundo gol com a camisa do Real Madrid, Endrick desbloqueou mais uma meta estipulada em seu contrato e, por isso, rendeu mais dinheiro ao Palmeiras. O clube formador do jovem atacante receberá mais 35 mil euros - aproximadamente R$ 213 mil - pelo gol que fechou a vitória por 3 a 1 do time espanhol em sua estreia na Champions League.

Foi o segundo gol de Endrick pelo Real. Portanto, o clube paulista já levou 70 mil euros - cerca de R$ 430 mil - e deve ganhar ainda mais nos próximos meses. Somadas, as metas estipuladas no contrato do atacante podem chegar ao limite máximo de R$ 12,5 milhões de euros - R$ 76 milhões - em seu período na equipe espanhola.

Veja as metas estipuladas no contrato de Endrick:

75 mil euros a cada jogo como titular do Real Madrid;

a cada jogo como titular do Real Madrid; 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido;

a cada gol, assistência ou pênalti sofrido; 500 mil euros se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver 18 jogos como titular);

se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para se tiver 18 jogos como titular); 500 mil euros se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular);

se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para se tiver sete jogos como titular); 1 milhão de euros se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular);

se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para se tiver oito jogos como titular); 1 milhão de euros se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada);

se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada); 1 milhão de euros se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best;

se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best; 2 milhões de euros se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das premiações.

Segundo gol de Endrick pelo Real rendeu 35 mil euros ao Palmeiras Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 por 60 milhões de euros, sendo 35 milhões destes fixos (R$ 199 milhões, na cotação da época) e 25 milhões por metas, divididas entre aquelas que o atacante poderia atingir no Palmeiras e agora na Espanha — o time espanhol também arca com as taxas de La Liga, que podem chegar a 12 milhões de euros. O clube alviverde tem direito a 70% do montante, enquanto Endrick e sua família, os 30% restantes.

PUBLICIDADE Ainda no Brasil, Endrick atingiu todas metas para o bônus, que envolviam número de gols marcados, convocações e titularidade na seleção brasileira. Agora no Real Madrid, ele tem até junho de 2030 para completar as cláusulas previstas no contrato.

Não há um teto máximo de partidas de Endrick como titular ou de gols marcados para o bônus, mas o atacante deixará de render para o Palmeiras assim que os 12,5 milhões de euros (R$ 76,6 milhões, na cotação atual), somando todas as metas, for atingido.

Ou seja, a operação total por Endrick, já contabilizando os impostos pagos pelo Real Madrid e bônus atingidos enquanto atuava no Brasil, pode chegar a 72 milhões de euros, cerca de R$ 408 milhões. À época da negociação, a diretoria alviverde afirmou se tratar da maior venda de um jogador brasileiro em reais. Esse valor, porém, foi superado em junho passado depois que Estêvão foi vendido ao Chelsea.