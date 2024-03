Endrick encanta imprensa da Espanha com gol pelo Brasil: ‘Conquistou Wembley’

O amistoso contra a Inglaterra foi somente o terceiro jogo de Endrick pela seleção brasileira. O jogador começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, no lugar de Rodrygo. O gol saiu aos 34 minutos. Andreas Pereira deixou Vini Jr na cara do gol e o atacante chutou em cima do goleiro Pickford. O atacante do Palmeiras aproveitou o rebote para empurrar a bola para o fundo das redes e garantir a vitória brasileira.

“Ainda tô associando”, disse o jogador, à saída de campo do estádio de Wembley. “Não vou mentir, eu tava pensando no gol”, disse Endrick, ao final da partida. “No videogame, eu botava em modo carreira e me via jogando pela seleção em Wembley. Espero ajudar meus companheiros a conseguir mais uma vitória”, completou.