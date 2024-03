Endrick entra para lista de jogadores mais jovens a marcar pelo Brasil; veja top 5

Endrick saiu do banco de reservas e fez história neste sábado, 23, diante da Inglaterra. Aos 34 minutos do segundo tempo, a joia do Palmeiras fez o gol que garantiu a vitória brasileira no amistoso internacional disputado em Wembley, em Londres. E de quebra, tornou-se o quarto atleta mais jovem a marcar com a camisa do Brasil.

Aos 17 anos e 245 dias de idade, Endrick foi oportunista e aproveitou o rebote após finalização de Vinícius Júnior para estufar as redes do goleiro Pickford. Com isso, fica atrás apenas de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias). Coutinho (17 anos e 323 dias) completa o top 5. "Ainda estou associando", disse o jogador, à saída de campo do estádio. "Não vou mentir, eu estava pensando no gol", admitiu. "No videogame, eu botava em modo carreira e me via jogando pela seleção em Wembley. Espero ajudar meus companheiros a conseguir mais uma vitória", declarou, ao final.

Endrick se torna 4º mais jovem a marcar com a amarelinha e garante vitória sobre a Inglaterra. Foto: Alastair Grant / AP

O gol também conferiu ao atacante o título de atleta masculino mais jovem da história a marcar no estádio histórico da capital britânica. O lateral-direito Danilo, o mais experiente entre os selecionados por Dorival Junior, disse que “não poderia ver nada mais simbólico do que um gol do Endrick aqui. Parecia que a gente jogava junto há anos”.

Na próxima terça-feira, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Espanha. O confronto está marcado para às 17h30, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, onde Endrick vai atuar a partir de julho, quando completará 18 anos.