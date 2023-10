Endrick atuou 23 minutos por jogo com o Palmeiras de Abel Ferreira na Libertadores; veja média

Camisa 9 do Palmeiras, Endrick pouco conseguiu ajudar o time na semifinal da Libertadores, que culminou na eliminação para o Boca Juniors após empate por 1 a 1 nesta quinta-feira. Por opção do treinador Abel Ferreira, o atacante ficou no banco, tanto na partida de ida na Argentina quanto na volta, no Allianz Parque. O jovem de 17 anos também não foi à marca da cal para a disputa de pênaltis contra o argentino Sergio Romero, goleiro do Boca. A 12 jogos do fim do Brasileirão, a marca que fica para o atacante é ter sido pouco utilizado pelo treinador português. Após a eliminação, Endrick tem média de 42 minutos por jogo na temporada, somando todas as competições (Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil).

Vendido ao Real Madrid em dezembro por cerca de R$ 400 milhões, Endrick permanecerá no Palmeiras até junho de 2024, quando completará 18 anos e viajará à Espanha para se juntar aos brasileiros Rodrygo e Vini Jr. Além de permanecer no Brasil até atingir a maioridade, a ideia do clube espanhol era de que o camisa 9 desenvolvesse seu jogos e habilidades antes de rumar à Europa. Isso aconteceu com os outros atacantes do elenco merengue, que já eram titulares do Santos e Flamengo, respectivamente antes de chegarem ao Velho Continente. Em 2023, disputou 41 jogos com a camisa palmeirense, com oito gols marcados.

Na Libertadores, principal obsessão do Palmeiras na temporada, Endrick entrou em campo em apenas cinco partidas das 12 que o clube disputou – contando fase de grupos e mata-mata. Em nenhuma destas foi titular. Vale ressaltar que, destes 12 jogos, em um deles – ida das quartas de final, contra o Deportivo Pereira – o atacante não poderia atuar pois estava suspenso por ter recebido um cartão vermelho nas oitavas. Contra o Boca Juniors, somou 45 minutos disputados – dos 180 possíveis. Na ida, entrou nos acréscimos da segunda etapa; na volta, entrou no intervalo, no lugar de Artur.

Endrick teve poucas oportunidades com o Palmeiras na Libertadores deste ano. Foto: Andre Penner/AP

A média do atacante na Libertadores é de 23 minutos por jogo – apenas 115 minutos somados, dos 11 jogos que poderia ter entrado em campo –, segundo levantamento do Estadão. Apesar disso, foi às redes em uma oportunidade, na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona de Guayaquil, ainda na fase de grupos. O treinador foi criticado por torcedores palmeirenses e até pela imprensa estrangeira pela pouca minutagem de Endrick ao longo do ano. Ele se defendeu na entrevista coletiva após a eliminação para o Boca Juniors.

“Quem conhece esses jogadores? Quem acompanha os treinos todos os dias? Quem faz de tudo pelo Palmeiras? Eu durmo na cama que eu faço e ganho e perco com as minhas convicções. Tudo que faço é potencializar os recursos que temos. Tivemos muitas mais oportunidades lá e cá para fechar o jogo. O futebol é cruel. Mas é um orgulho muito grande ser treinador dessa equipe. Somos vítimas do próprio sucesso”, afirmou.

Endrick até começou a temporada como titular do Palmeiras, após marcar e ser fundamental na reta final do time na campanha do título do Brasileirão de 2022. O atacante é uma das joias da base alviverde e ajudou o clube na conquista de sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mesmo. No Campeonato Paulista, no entanto, não conseguiu corresponder às expectativas como centroavante titular da equipe. Reconquistou a posição entre os 11 iniciais para a decisão contra o Água Santa, no qual marcou seus únicos dois gols na competição em 13 jogos disputados – nove destes como titular.

Na última partida pelo Brasileirão, Endrick foi titular contra o Red Bull Bragantino, quando Abel Ferreira poupou seus principais titulares focando na partida decisiva pela Libertadores. Apesar da derrota por 2 a 1, teve boa atuação como centroavante da equipe e marcou o único gol palmeirense na partida. Na quarta posição do Brasileirão, a oito pontos do Botafogo, o atacante pode ser uma peça importante, caso o treinador português repita a reta final da temporada de 2022.

No Brasileirão, a minutagem do atacante é superior a seus números na competição continental. Em 2023, disputou 19 jogos dos 25 possíveis – seis destes como titular. Em média, são 33 minutos disputados por partida no Brasileirão e cinco gols marcados; em 2022, em sua primeira temporada como titular, disputou apenas sete jogos e marcou três gols, mas teve uma média de 44 minutos por partida – superior à sua marca nesta temporada, somando todas as competições.