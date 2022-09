Endrick pode ser relacionado pela 1ª vez por Abel no Palmeiras após ficar fora de jogo do sub-20

Após ficar fora de um compromisso do sub-20 frente ao Ituano, surge a possibilidade de Endrick ser relacionado no time profissional do Palmeiras pela primeira vez na carreira. A oportunidade pode chegar no clássico com o Santos, que acontece neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A expectativa do torcedor, porém, terá de ser contida até momentos antes do duelo, já que o Palmeiras divulga sua lista de relacionados apenas perto da hora dos confrontos. Aos 16 anos de idade, Endrick já chegou a treinar com os profissionais desde que assinou seu primeiro contrato profissional, valido até junho de 2025 e com multa rescisória estipulada em R$ 311,4 milhões, em julho deste ano.

Nesta semana, a joia da base palmeirense participou de todos os treinamentos comandados por Abel Ferreira e deixou de ser relacionado para o confronto do sub-20 com o Ituano, válido pelo Campeonato Paulista. Desde que lesionou o tornozelo direito, Endrick tem atuado principalmente no Campeonato Brasileiro Sub-20, ao mesmo tempo que realiza treinamentos com a equipe profissional.

Endrick ficou de fora de compromisso do sub-20 e pode ser relacionado por Abel Ferreira no clássico com o Santos. Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

Na última quinta-feira, o Palmeiras divulgou imagens do treinamento e destacou a atuação do garoto em uma atividade de campo reduzido. Na ocasião, o atacante chamou atenção por der dado um belo passe de calcanhar para Breno Lopes.

Na coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Juventude, no último fim de semana, Abel Ferreira comentou sobre a possibilidade da estreia de Endrick e pregou paciência no processo de adaptação ao profissional. Mas parece claro que é o treinador que está terminando a fase de formação do atleta.

“Eu sou da formação e ela requer uma palavra que se chama ‘paciência’, que aqui no futebol brasileiro não há. Os moleques sabem que temos um plano. Temos três centroavantes, se há um centroavante vindo da base (Endrick), temos de perceber que há de se abrir espaço, vendendo alguém... Temos planos e projetos para não cometermos erros iguais aos que aconteceram no passado, como lançar o jogador e depois ter de mandá-lo embora. O Endrick começou a competir no sub-17 neste ano. Ganhou lá, depois foi para o sub-20. Se tudo correr bem, esperamos que seja campeão também na equipe principal”, disse o treinador.

