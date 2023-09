Endrick reserva no Palmeiras gera estranheza na Espanha; veja os planos do Real Madrid para o jovem

O fato de Endrick ser reserva no Palmeiras e as poucas oportunidades que tem recebido do técnico Abel Ferreira geram estranheza na Espanha, deixam o Real Madrid antenado, mas não a ponto de alterar seus planos para o jovem fenômeno revelado na base alviverde e que se apresentará ao time espanhol no fim de julho de 2024, quando completará 18 anos.

Considerado uma das mais talentosas joias do futebol brasileiro revelada nos últimos anos, Endrick é monitorado diariamente pelo Real Madrid, que vai pagar 72 milhões de euros pelo garoto (R$ 400 milhões à época), se ele alcançar todas as metas estipuladas. A mídia espanhola acompanha de perto os passos do jovem atacante, com correspondentes no Brasil. Tudo o que faz o atacante reverbera no país europeu, como receber um vermelho no banco de reservas ou levar uma entrada violenta no clássico com o Corinthians.

Até mesmo o que não faz repercute na mídia espanhola, que não deixa de noticiar quando Endrick é preterido e permanece entre os reservas ou joga poucos minutos no Palmeiras. Existe uma estranheza na Espanha, mas não uma preocupação, com os poucos minutos dados por Abel ao jovem fenômeno cria da base palmeirense.

Endrick tem sido pouco utilizado por Abel Ferreira no Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ele esteve em campo em 36 das 55 partidas que o Palmeiras disputou nesta temporada. Na maioria delas, porém, começou entre os reservas. Até iniciou a temporada como titular, mas o técnico português reviu sua formação tática com a contratação de Artur ao fim do Estadual e o mandou de volta para o banco. No total, Endrick jogou pouco mais de 1.500 minutos em 2023.

Veja os números de Endrick em 2023:

36 jogos

1.575 minutos

7 gols

O Estadão apurou que o Real Madrid não se preocupa com Endrick na reserva e jogando menos do que se esperava porque entende que isso não vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Sabe-se que a briga por titularidade no Palmeiras, dono de um dos principais elencos do futebol brasileiro, é acirrada e existe o entendimento de que, embora o atacante de 17 anos seja um atleta acima da média e que, por causa de seu talento, pulou etapas na formação, ele só vai concluir seu desenvolvimento na Espanha. O próprio Abel deixou claro esse pensamento.

“Tudo que ele fizer aqui, quando chegar lá no Real Madrid, vai começar do zero”, afirmou o técnico em entrevista recente. “Há coisas que controlamos e outras que não controlamos. E, com ele, aconteceu tudo muito rápido. Caiu um mundo de expectativa em cima de um moleque de 16 anos. E é normal termos momentos de inspiração e não, mas temos de aprender a lidar com isso”, acrescentou o português, que sempre cita a força do elenco, hierarquia, meritocracia e o pensamento coletivo para justificar as suas escolhas.

“O López, o Endrick, precisam de uma sequência de cinco jogos. Eu sei o que precisam. Mas é difícil dar. Eu não penso o que é melhor para o jogador, mas, sim, o que é melhor para o Palmeiras. Eu penso nos onze melhores”, argumentou o comandante palmeirense.

Endrick admitiu recentemente se chatear com a reserva, mas disse não ficar “na azia” por jogar pouco e revelou ter tido um papo com Abel. “Ele fala que o importante é trabalhar”, contou o garoto.

Quando joga, o jovem tem mostrado vontade. Às vezes, vontade e raça até demais, o que ficou claro pelas faltas em cima dos zagueiros que lhe renderam cartões amarelos. Ele deu uma mudada em seu comportamento e tem tentado não se afobar nas partidas. Geralmente, quando não vai às redes, consegue ao menos incomodar mais os zagueiros que o titular Rony, com a força e explosão que lhe são peculiares.

Abel Ferreira com Endrick, que terá que 'começar do zero' na Espanha, segundo o treinador Foto: Cesar Greco/Palmeiras

‘Zero preocupação’

Endrick fica chateado pelos poucos minutos que tem recebido para jogar, mas existe “zero preocupação” que isso impacte em seu futuro no Real Madrid, segundo apurou a reportagem com o entorno do atacante. Ele deve repetir os passos de Vini Jr e Rodrygo e passar um tempo no Real Madrid Castilla, time B do clube espanhol, para melhorar seus fundamentos e completar sua formação técnica e tática.

Há quem pense, porém, que por ser mais precoce até do que Vini Jr e outros talentos brasileiros que defendem o Real Madrid, Endrick pode pular etapas e receber chances no time principal sem passar pela equipe inferior. Vai depender dele próprio e, claro, da comissão técnica que lá estiver em 2024. O atual técnico é Carlo Ancelotti. Mas o italiano tem acordo com a CBF para dirigir a seleção brasileira a partir da metade do ano que vem, justamente quando Endrick chegará na Espanha.

Quando chegar em junho, Endrick terá uma pré-temporada pela frente. O Campeonato Espanhol será retomado em agosto de 2024. Não está totalmente descartado um empréstimo para times menores da Espanha, mas isso é mais difícil de acontecer. Uma questão importante a ser levada em consideração é que o Real Madrid está sem um camisa 9 desde que Benzema foi para o futebol da Arábia Saudita. Há ainda o fato de Endrick ter Rodrygo e Vini Jr para lhe ajudar na adaptação.

“Vini me disse que eu iria adorar, me divertir e que seria o ponto alto da minha carreira”, comentou Endrick sobre o que lhe disse o seu futuro companheiro no Real Madrid.

Endrick ganhou três títulos pelo Palmeiras: Brasileirão, Supercopa e Paulistão Foto: EFE/ Isaac Fontana

Mais precoce que Neymar e Vini Jr

Pessoas que convivem com Endrick dizem entender a enorme expectativa que cerca o jogador em razão do que ele fez na base e também do que demonstrou ser capaz no profissional, mas argumentam que o desenvolvimento do atleta segue seu curso normal, ele jogando muito ou pouco.

Eles citam que, no Palmeiras, Endrick disputou, aos 16 anos, mais jogos, fez mais gols e conquistou mais títulos em comparação com outras estrelas do futebol mundial tão precoces quanto ele, casos de Neymar e Vini Jr, por exemplo.

Neymar só estreou profissionalmente com a camisa do Santos aos 17 anos. Quando tinha 16 anos, Vini Jr já atuava pelo profissional do Flamengo, mas seu primeiro gol ele só marcou aos 17 anos. Já Endrick, aos 16 anos, isto é, até o fim de julho passado, tinha disputado 39 jogos, 19 como titular, marcado dez gols e levantado três troféus - Brasileirão 2022, Supercopa do Brasil 2023 e Campeonato Paulista 2023

Ao fazer a sua estreia como jogador profissional diante do Coritiba, aos 16 anos, dois meses e 15 dias, Endrick se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo Palmeiras em toda a história. Ao anotar o seu primeiro gol pelo time profissional diante do Athletico-PR aos 16 anos, três meses e quatro dias de idade, o garoto também passou a ser o palmeirense mais jovem a balançar as redes. Resta saber se, sem Dudu, lesionado, Abel vai utilizá-lo mais vezes na reta final da temporada.