Titular nesta terça-feira, pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei diante do Real Sociedad, Endrick aumentará ainda mais o bônus que o Palmeiras tem a receber com metas atingidas pelo atacante em sua passagem pelo Real Madrid. Esta será a terceira partida consecutiva do jovem de 18 anos entre os 11 iniciais pela competição nacional, em que é o vice-artilheiro do torneio com quatro gols.

Ao iniciar a partida desta terça-feira, no lugar de Kylian Mbappé, Endrick soma mais 75 mil euros (R$ 460 mil) aos cofres alviverdes. No duelo de ida, ele já havia rendido 110 mil euros (cerca de R$ 675 mil pela cotação atual), pela titularidade e por marcar o único gol na vitória por 1 a 0 – que permite ao Real Madrid jogar pelo empate contra a Real Sociedad. O Estadão explica a seguir as metas no contrato de Endrick com o clube merengue.

75 mil euros a cada jogo como titular do Real Madrid;

a cada jogo como titular do Real Madrid; 35 mil euro s a cada gol, assistência ou pênalti sofrido;

s a cada gol, assistência ou pênalti sofrido; 500 mil euros se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver 18 jogos como titular);

se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para se tiver 18 jogos como titular); 500 mil euros se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular);

se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para se tiver sete jogos como titular); 1 milhão de euros se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular);

se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para se tiver oito jogos como titular); 1 milhão de euros se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada);

se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada); 1 milhão de euros se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best;

se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best; 2 milhões de euros se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das duas premiações anterior.

Nesta temporada, Endrick já marcou seis gols (totalizando o tento diante da Real Sociedad), que rendem 210 mil euros; também foi titular em outras quatro oportunidades, sem contar o duelo desta terça-feira: uma vez na Champions League e três pela Copa do Rei, que se somam para 300 mil euros. Além disso, também sofreu um pênalti, na vitória sobre o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol que rende mais 35 mil euros ao Palmeiras.

Endrick é o vice-artilheiro da Copa do Rei, com quatro gols marcados pelo Real Madrid. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Somando os valores, o atacante já rendeu 620 mil euros ao Palmeiras desde sua chegada à Espanha (R$ 3,8 milhões, segundo a cotação atual), de um total de 12,5 milhões de euros (R$ 76,7 milhões). Endrick pode superar essas metas descritas até 30 de junho de 2030, quando se encerra o contrato com o clube merengue. Esses valores são transferidos ao final da temporada.

Endrick foi comprado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões). O clube alviverde teve direito a 70% do montante, enquanto Endrick e sua família, os 30% restantes. Além disso, ainda no Palmeiras, o atacante conseguiu superar as metas para garantir um bônus de 12,5 milhões de euros ao ex-clube. Ao todo, a negociação pode chegar em 60 milhões de euros até 2030.

Na última convocação da seleção brasileira, entrou na segunda lista, após o corte de Neymar por lesão na coxa esquerda. “Na penúltima, realmente não esperava porque não joguei mesmo nenhuma partida. Mas nessa última convocação, pude mostrar na Copa do Rei, fazer gols. Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente”, afirmou o atacante em entrevista a Romário.

Ele chegou a ser sondado pelo West Ham sobre uma possível transferência na última janela, pensando em ganhar mais minutos como titular. Segundo apurou o Estadão, no entanto, o ex-Palmeiras optou por permanecer em Madrid pois acredita que ainda conseguirá ganhar minutos sob o comando de Carlo Ancelotti. E a Copa do Rei serve como um “campo de testes”, tanto para o treinador italiano, quanto para o jovem mostrar seu potencial em campo.

O atacante mostrou na Copa do Rei uma possibilidade de evolução no Real Madrid. Às vésperas do duelo com a Real Sociedad, Ancelotti não cravou a titularidade do ex-Palmeiras no Santiago Bernabéu, mas esta é a tendência pelos últimos compromissos da equipe na Copa do Rei. Endrick marcou quatro gols na competição e está na vice-artilharia, apenas um tento atrás de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

“Estou encantado com ele. Quando posso, tenho dado minutos e ele sempre aproveitou”, destacou Ancelotti, antes do confronto desta terça-feira. “A história deste clube mostra que muitos dos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é costume ficar um pouco no banco.”