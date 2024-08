“Endrick rouba o dia de Mbappé”, afirma jornal espanhol após gol do brasileiro

O primeiro gol de Endrick com a camisa do Real Madrid foi destaque na imprensa espanhola que enalteceu a atuação do brasileiro. Se os olhos, ao início da partida contra o Valladolid estavam voltados para a estreia do francês Kylian Mbappé no Santiago Bernabéu, ao final do jogo, com o placar de 3 a 0 para os donos da casa, os holofotes estavam sobre o brasileiro que marcou o terceiro gol da equipe e “roubou o dia de Mbappé”, de acordo com o jornal espanhol Marca.

Quem também exaltou a atuação de Endrick foi o Ás que afirmou que o brasileiro “levantou o show”, em partida morna que o Real Madrid fazia até a entrada do atacante ex-Palmeiras. O jornal espanhol ainda completou que ele precisou de apenas cinco minutos em campo para marcar seu primeiro gol, e que Endrick chegou ao Real Madrid para fazer história.

"Endrick rouba o dia de Mbapé", afirma jornal espanhol após gol do brasileiro Foto: Manu Fernandez/AP

PUBLICIDADE A previsão do jornal já se cumpriu uma vez que, com o gol, o brasileiro de 18 anos e 35 dias se tornou o jogador estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. Se a contratação de Endrick foi ofuscada pela chegada de Mbappé, como afirmou o Marca, o jornal O Sport, de Barcelona, disse que o brasileiro fez o que o francês não conseguiu, que foi marcar um gol na estreia. Eles ainda lembraram que o astro da França perdeu um gol claro antes de ser substituído para “outra estreia mais letal”, fazendo referência à entrada de Endrick.

O gol

Endrick precisou de dez minutos para fazer seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. O atacante brasileiro de 18 anos entrou em campo contra o Valladolid neste domingo aos 41 minutos do segundo tempo e marcou quando o cronômetro marcava 6 minutos de acréscimos no Santiago Bernabéu.

Endrick recebeu passe de Brahim Diaz. Invadiu a área, superou a marcação de dois rivais e bateu forte de direita no canto esquerdo do goleiro Hein. Foi o terceiro gol na vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O gol de Endrick selou a primeira vitória do time de Madri na competição. Após o empate em 1 a 1 com o Mallorca na primeira rodada, o Real jogou diante da torcida pela primeira vez e chegou à vitória com gols no segundo tempo.