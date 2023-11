Endrick, Vini Jr. e Rodrygo: veja quanto trio da seleção brasileira vale ao Real Madrid

Vini Jr. e Rodrygo vão ganhar a companhia de Endrick no Real Madrid somente em julho do ano que vem, mas vão ter a oportunidade de compartilhar experiência com o atacante de 17 anos do Palmeiras nesta Data Fifa. A convocação do trio por Fernando Diniz para os jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, ganhou destaque na imprensa espanhola. A expectativa de vê-los atuando juntos animou os torcedores do clube merengue.

Depois de estourar nas categorias de base do Palmeiras, Endrick foi promovido aos profissionais com apenas 16 anos e logo vendido ao Real Madrid. Os espanhóis pagaram um valor fixo de fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões), desembolsaram 12 milhões no pagamento de impostos e estipularam mais 60 milhões por metas a serem atingidas pelo atleta — como, por exemplo, a convocação para defender o Brasil. Com os gols marcados nesta temporada pelo time alviverde, ele ativou um gatilho de mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,1 milhões) a serem pagos pelo Real ao clube brasileiro. Ao todo, a transação pode superar 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões).

Endrick, Vini Jr e Rodrygo foram convocados por Fernando Diniz para a seleção brasileira. Foto: Joilson Marconne/ CBF

Segundo o site Transfermarket, especializado nas cifras do mundo da bola, o valor de mercado de Endrick atualmente está em 25 milhões de euros (R$ 131,51 milhões). Ele desembarca na capital espanhola somente após completar 18 anos. A expectativa é de que ao assinar o seu contrato com o Real Madrid, a precificação do atleta aumente consideravelmente. De acordo com a imprensa local, o clube não pensa em colocar o atacante para jogar na equipe B e ele deve ser aproveitado no time principal, o que também deve alavancar os números.

Recentemente, o Real Madrid tratou de renovar os contratos de Vini Jr. e Rodrygo. Os jogadores são titulares absolutos do time de Carlo Ancelotti e ganharam mais espaço nas ações comerciais do clube — o ex-Flamengo recebeu a lendária camisa 7 de Raul e Cristiano Ronaldo, enquanto o ex-santista passou a vestir a 11. Vini estendeu seu vínculo com o Real até 2027, e Rodrygo até 2028. Ambos possuem uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões).

Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018, com os espanhóis pagando 45 milhões de euros (R$ 164 milhões na época) pelo jogador. No ano seguinte, o clube merengue pagou a mesma quantia ao Santos (R$ 195 milhões) para levar Rodrygo. O valor de mercado atual do atacante do ex-flamenguista é de 150 milhões de euros (R$ 788,2 milhões), enquanto o atacante revelado pelo time da Vila Belmiro vale cerca de 100 milhões (R$ 525,5 milhões). Vini Jr. e Rodrygo tem 23 e 22 anos, respectivamente.

O torcedor brasileiro poderá ter a oportunidade de ver Endrick, Vnir Jr. e Rodrygo jogando juntos na quinta-feira, quando a seleção enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, e contra a Argentina, dia 21, no Maracanã.