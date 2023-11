Endrick, Vini Jr. e Rodrygo estampam capa de jornal espanhol: ‘Brasil reúne ataque do Real Madrid’

Endrick, Vinícius Júnior e Rodrygo. Essa é a formação de ataque prevista pelo Real Madrid para a temporada 2024-25. Os três atletas estão juntos pela primeira vez na seleção brasileira para a disputa de jogos das Eliminatórias da Copa e, por isso, ganharam destaque na imprensa espanhola.

O diário AS, de Madri, antecipou sua capa que estará disponível nas bancas de jornal nesta terça-feira. “Canarinho branca”, escreveu na manchete o jornal, em menção à seleção brasileira - frequentemente chamada de ‘canarinha’ por lá - e à cor do Real Madrid. A publicação usa como recurso uma montagem com Endrick, Vini Jr. e Rodrygo usando camisas divididas entre o clube merengue e a seleção do Brasil, com o Maracanã e o Santiago Bernabéu ao fundo.

“Brasil reúne pela primeira vez o ataque do Real Madrid da temporada 2024-25: Rodrygo, Endrick e Vinícius. O jogador do Palmeiras é o mais jovem a jogar na seleção desde Ronaldo em 1993″, escreveu o jornal.

Endrick, Vini Jr. e Rodrygo estampam capa do Diário AS de 14/11/2023. Foto: Reprodução/ X @diarioas

No primeiro dia de trabalhos da seleção brasileira na Granja Comary, no Rio, ao lado de Vini Júnior e Rodrygo, futuros companheiros de Real Madrid, Endrick começou a se enturmar em resenhas divertidas. O sorriso largo figurou no sorriso do trio enquanto um trabalho na bicicleta ergométrica era realizado.

Os jogadores se dedicaram a trabalhos físicos apenas. Nesta terça-feira, a expectativa é que Fernando Diniz esboce a equipe que deve enfrentar a Colômbia na quinta, em Barranquilla, às 21h. Sem Neymar e Richarlison, há chances de Endrick começar o jogo como titular, mas ele tem como principal concorrente outra cria da base palmeirense: Gabriel Jesus, do Arsenal.