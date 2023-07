Endrick x Ronaldo: jornal espanhol compara arrancada de atacante palmeirense com lance do Fenômeno

“Alucinem com a arrancada de Endrick deixando os rivais para trás sem parar: sua potência lembra Ronaldo.” Com essa manchete, o jornal espanhol As rasgou elogios ao atacante do Palmeiras, comparando um de seus lances na derrota para o São Paulo, na Copa do Brasil, com o de Fenômeno, ex-jogador do Real Madrid e Barcelona, durante sua passagem pela Espanha.

O lance, destacado pelo periódico espanhol, mostra uma arrancada do atacante de 16 anos, aos 39 minutos do primeiro tempo. Endrick pegou a bola a partir de sua intermediária defensiva e ganhou na corrida de Alan Franco e Rafinha. Ele só foi parado dentro da área são-paulina, após receber um combate de Arboleda e jogar a bola para a linha de fundo. Ameaçou pedir pênalti, mas não pediu. O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os espanhóis ficaram malucos com a jogada.

Endrick recebeu elogios da imprensa espanhola em lance contra o São Paulo. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“O Real Madrid não para de ‘babar’ a cada jogada do jovem brasileiro do Palmeiras, que semana após semana se mostra disposto a mais”, cita a reportagem. Endrick foi a mais recente aposta do clube espanhol no futebol brasileiro. Em 2022, foi comprado por 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões à época). Do montante, 12 milhões de euros são referentes a impostos que serão pagos pelos espanhóis. Dos 60 milhões de euros restantes, uma parcela menor é referente a metas a serem atingidas pelo atleta na Europa. Ele já fez o Palmeiras ganhar parte dessa bolada após marcar seu quinto gol na temporada.

Aos 16 anos, Endrick permanecerá no Brasil até julho de 2024, quando chegará à maioridade. Ele vai ao Real Madrid para a disputa da temporada 2024/2025. Assim como os compatriotas Vini Jr. e Rodrygo, o jogador deve começar no Real Madrid Castilla, equipe filial do clube na segunda divisão espanhola e utilizada para desenvolvimento da base.

Desde que estreou no profissional palmeirense, Endrick passou por altos e baixos, comuns no seu desenvolvimento como atleta. Nesta temporada, marcou sete gols em 29 jogos – dois gols foram na decisão do Campeonato Paulista, nas partidas de ida e volta contra o Água Santa. No último ano, já havia marcado três gols em sete partidas na conquista do Brasileirão.