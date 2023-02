Entenda a situação de Neymar: novo tropeço do PSG na Champions League pode abrir a porta de saída

Mais uma vez, a Champions League está nas costas de Neymar. O PSG recebe o Bayern de Munique pelas oitavas de final com o atacante brasileiro no olho do furacão. É sempre assim. Não importa que o time de Paris tenha um campeão do mundo em suas fileiras, Messi, e outro finalista da Copa do Catar, Mbappé. Nem mesmo que Neymar venha sendo um dos principais atletas do time desde o começo da temporada, antes do Mundial.

O problema do atacante brasileiro é seu legado. Neymar se vê numa posição de ser o pagador das promessas oficial dos fracassos do Paris Saint-Germain. É claro que nem tudo é culpa dele. Um time ganha e perde como conjunto. Há outros figurões no elenco para Neymar dividir o andor, mas ele é sempre o maior responsabilizado. Neymar não se sente feliz no PSG. O encanto acabou.

Não é de hoje que ele provoca amor e repulsa na mesma proporção em Paris. Quem o defende, o defende até a morte. Há redes sociais abertas somente para ressaltar o seu talento. Mas há também aqueles, e não são poucos, que o condenam em tudo, desde a hora que ele acorda até a hora que vai dormir. Neymar nunca fez questão de ser um cara legal a não ser para os que o cercam. Nunca fez questão de se mostrar maduro e responsável a não ser nesta temporada. Sempre levou a vida em degraus acima dos demais, como se pudesse fazer tudo e tudo estivesse ao seu alcance. Ele paga por essa arrogância, embora se diga humilde. Nunca foi.

Mas muitos jogadores são como ele. De cinco anos para cá, ou mais, os jogadores de futebol se fecharam em seus mundinhos, com fones nos ouvidos, sem se incomodar com nada ao seu redor, ganhando ou perdendo. As críticas sempre são desdenhadas. São artistas longe do público, sem carisma e, portanto, mais reféns dos ataques exagerados ou não. As redes nos permite falar mal de todo mundo. Não deveria ser assim. Mas é. Essa participação de todos é ótima, mas há muito lixo nas manifestações principalmente no futebol, mas não só. Vimos que a política brasileira viveu isso e ainda vive, dos dois lados.

O fato é que Neymar está novamente contra a parede. Se o PSG for mais uma vez eliminado da Champions League, o atacante será cobrado, com grande possibilidade de ter o seu contrato rompido. O seu vínculo com o PSG vai até 2027. Quando percebeu que poderia ser colocado para fora pelo fracasso do time na temporada passada, ele e seu estafe fizeram valer uma cláusula do contrato vigente com o clube que permitia uma renovação automática por mais um ano. Desta vez, se o PSG for eliminado para o Bayern ( é primeiro jogo ainda), não deve ter outro caminho para Neymar a não ser o da rua.

Semana passada, ele se envolveu com discussões no vestiário com o diretor de futebol do PSG, Luís Campos. Admitiu a polêmica e disse que “nem tudo é amor” num time de futebol. Neymar foi cobrado. O elenco foi cobrado. Mas como disse, ele é o alvo maior, enquanto outros jogadores se calam diante da fase e dos tropeços. Não se vê Messi nem Mbappé em meio a essas confusões. Sobra então para Neymar.

O PSG não tem mais planos para o jogador brasileiro. Todo aquele amor que existiu, de fato, com sua chegada do Barcelona, ficou pelo caminho. O projeto de se transformar no melhor clube da Europa não vingou, e muito dinheiro foi investido nisso até mesmo para os endinheirados donos do clube. Só o título da Champions League salva Neymar em Paris. Nas últimas edições, a troca de treinador foi constante. Agora, o PSG pensa na troca de jogadores.

Relembre as campanhas do PSG na Champions League

Temporada 2021/2022

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final

Neymar: 6 jogos; não marcou gols

Temporada 2020/2021

PSG eliminado pelo Manchester City na semifinal

Neymar: 9 jogos; 6 gols

Temporada 2019/2020

PSG eliminado pelo Bayern de Munique na final

Neymar: 7 jogos; 3 gols

Temporada 2018/2019

PSG eliminado pelo Manchester United nas oitavas de final

Neymar: 6 jogos; 5 gols

Temporada 2017/2018

PSG eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final

Neymar: 7 jogos; 6 gols