Entenda a situação do São Paulo, que se complica na temporada nas três competições que disputa

As vaias ouvidas no Morumbi após a derrota para o Fortaleza no Brasileirão vão se intensificar. O São Paulo se aproxima do fim da temporada mais uma vez de forma melancólica, com seus torcedores frustrados com o rendimento do time. Nem o mito Rogério Ceni vai escapar das vaias. O time poderia ter tido melhor sorte, mas não consegue resolver problemas antigos nem ter um elenco mais maduro durante dos 90 minutos, apesar de bons jogadores.

O elenco não é ruim individualmente, mas não funciona em grupo, no coletivo, salvo raras apresentações em que conseguiu juntar boa atuação com vitória. O ano foi marcado por uma condição ou outra: quando jogava bem, não vencia. Por vezes, ganhou jogos sem fazer boas partidas.

Rogério Ceni tem sido bastante realista no comando do São Paulo. Mas agora a bola está com ele. Com esse mesmo elenco, talvez outros treinadores façam coisa melhor. Então, ele tem de mostrar mais do que vem apresentando. A diretoria está com ele, mas se sabe que o futebol não sustenta suas promessas. O Estadão levantou alguns dos principais problemas do São Paulo na temporada. O time está ameaçado de rebaixamento no Brasileirão, se complicou na Sul-Americana e está afundado na Copa do Brasil. As últimas semanas foram péssimas para o time.

Jandrei é cobrado pelas falhas nos últimos jogos, como na derrota para o Atlético-GO Foto: Rubens Chiri / São Paulo Net

Campeonatos

O São Paulo tinha três frentes em torneio diferentes e agora está afundado em todas elas. Está ameaçado no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos em 24 jogos. A rodada do fim de semana, quando encara o Cuiabá, rival direto nas posições inferiores da tabela, fora de casa, pode deixar a coisa mais feia. Há uma turma de 27 pontos que pode ultrapassar o tricolor. São 11 empates e sete derrotas.

Mas havia as Copas: do Brasil e Sul-americana. O time apanhou do Flamengo por 3 a 1 na disputa nacional na partida de ida. Como encara o melhor time do País, é muito difícil que consiga passar na casa do rival. Para muitos torcedores, já era. É a mesma situação numérica na competição sul-americana: derrota para o Atlético-GO por 3 a 1. Mas nessa tem a chance de fazer três gols na partida de volta. Ou dois e levar a disputa para os pênaltis. Joga em casa. O cenário não é dos melhores para o São Paulo, portanto.

Jandrei

Mais um goleiro que volta a receber vaias no time. Parece uma sina. Desde que o próprio Rogério Ceni parou de jogar, a posição ficou amaldiçoada. Não há um goleiro que gere confiança na torcida e no elenco. Jandrei era esse cara depois de muitos outros. Mas ele anda falhando e já corre o risco de deixar o time, ir para o banco de reservas. Ceni e o São Paulo não conseguem achar ou formar um jogador para a posição. Goleiro tem sido um dos maiores problemas para o São Paulo nos últimos anos.

Ataque

Vive de altos e baixos. Calleri e Luciano são bons jogadores, mas passam por momentos ruins. O atacante argentino anda jogando muito isolado na frente porque Ceni prefere ter o meio de campo mais forçado. Luciano ficou um tempo fora, machucado e em má fase, e ainda carece de regularidade. Ele anda fazendo outras funções, mais recuado. A má pontaria tem sido um dos motivos das vaias do torcedor.

Meio de campo

Os meninos do meio são bons e promissores, mas ainda são meninos. Alternam boas apresentações com jogos ruins. Igor Gomes é quem mais sofre com as cobranças. Vive as discussões de sua renovação de contrato e isso pode estar atrapalhando. O time tem bons jogadores, como Pablo Maia e Rodrigo Nestor no setor, mas eles estão sendo mal orientados por Ceni. Eles jogam como se fossem a última partida. Quando erram, sentem demais. Isso é trabalho de vestiário. O treinador deve tirar esse peso das costas dos seus atletas. Sobre a expulsão de Igor Gomes, Ceni disse que foi um erro dele. Não pode falar isso, mesmo que tenha sido. Esse meio não sabe controlar as partidas.

Defesa

Com três marcadores, o time pode ser mais sólido. Não é. Arboleda faz muita falta, mas o São Paulo não pode ser refém de um jogador apenas. Tinha de ter pensado nisso antes. Formar um elenco é um trabalho difícil. Há jogadores que não servem para o São Paulo. A reformulação começada por Ceni tem de continuar. Nesta fase do ano, é preciso dar aquele algo mais no campo. O torcedor não vê isso.

Ceni

Estava crescendo no cargo, com algumas boas ideias, mas quando passou a ser pressionado pelos resultados, fracassou. Não consegue atuar com o regulamento. Não consegue melhorar o padrão do time. Não consegue fazer com que os jogadores ‘se matem’ por ele em campo. Não consegue elogiar ninguém. Não consegue dividir responsabilidades. Não consegue, por vezes, mexer certo na equipe.

Diretoria

Tem de voltar suas atenções para o futebol apenas. Quando o futebol vai bem, tudo mais no clube acompanha e se ganha tempo para resolver os outros problemas. O futebol tem suas tradições. É preciso arrumar dinheiro com responsabilidade para fazer contratações mais acertadas. É preciso encontrar um bom goleiro. Dispensar alguns jogadores. Trazer outros melhores. Melhorar as condições psicológicas dos meninos. Dar a eles melhores condições para o trabalho. Ficar perto de Rogério. “Esquecer” dos outros assuntos até que o futebol ande com as próprias pernas e bem.

Não é fácil, mas o torcedor viu nesta temporada alguma esperança, perdida nas últimas semanas. Faltou à diretoria entender melhor o momento nas três competições. Todas elas estão abertas, no entanto, mas a situação do clube não é nada confortável. Juntos, elenco, comissão técnica e diretoria, além, claro, da torcida, terão de se reinventar para conseguir ter um fim de ano melhor.