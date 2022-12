Entenda como chegam França, Polônia, Inglaterra e Senegal para os jogos das oitavas de final da Copa

A Copa do Mundo está afunilando. As seleções classificadas para as oitavas de final do torneio no Catar não podem mais perder. Quem não ganhar seus jogos dá adeus ao Mundial, como já aconteceu com EUA e Austrália em confrontos diretos com Holanda e Argentina, respectivamente. O mata-mata tem neste domingo mais duas partidas: França e Polônia (12h) e Inglaterra e Senegal (16h). O sistema de jogo é simples, mas vale lembrar: quem vencer nos 90 minutos se classifica. Se houver empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de dois tempos de 15 minutos cada. Persistindo a igualdade, os times fazem uma disputa de pênaltis de cinco tiros livre iniciais.

Nenhuma seleção conseguiu ganhar as três partidas da primeira etapa. A única vantagem de se classificar em primeiro lugar nos grupos é enfrentar o segundo da chave rival. Os cartões amarelos não são zerados nesta etapa. Eles só desaparecem a partir das quartas de final. Na Copa, dois cartões amarelos tiram o atleta da partida seguinte.

Veja o desempenho das equipes, na soma dos três jogos da primeira fase:

O jogo que abre as oitavas neste domingo reúne dois adversários europeus, que se conhecem muito bem do continente. A França é a atual campeão do mundo (2018) e tem um dos principais jogadores da competição no Catar, Mbappé. A Polônia é um time de ‘um homem só': Lewandowski. Os números dessas duas seleções que se encaram nas oitavas foram tirados do que elas fizeram na etapa de grupos. Os poloneses se garantiram em segundo da chave, atrás da Argentina, com uma vitória e um empate. Os franceses somaram seis pontos: perderam para a Tunísia na terceira rodada, com um time reserva.

Destaques da França

Kylian Mbappé é o atacante deste Mundial. Ele e Messi têm roubado a cena. O francês do PSG já marcou três gols. Suas arrancadas pelo lado esquerdo do campo fazem a diferença. Mbappé é um atacante veloz e objetivo. Quando não chuta a gol, tenta o passe. O drible não é uma de suas características. A velocidade, sim. Quando foi campeão do mundo com a França quatro anos atrás, Mbappé era um menino de 19 anos. De lá para cá ele se transformou num jogador mais completo. Tem condições de ser escolhido o melhor do mundo.

Aurelien Tchouameni teve a bola nos três primeiros jogos da seleção francesa. Sua articulação é boa e quase tudo passe pelos seus pés. A França chegou ao Catar animada, mas depois, com algumas novas baixas, como a de Benzema, muitas dúvidas apareceram sobre o rendimento do time. Só que em campo, ela acabou com esses pontos de interrogação e agora é favorita novamente para chegar às quartas de final diante da Polônia.

Destaques da Polônia

Os poloneses não fizeram uma primeira etapa legal no Mundial. Na última rodada, apanharam da Argentina, de Messi. Conseguiram ganhar da Arábia Saudita e empatar sem gols com o México. Foi uma classificação dura e na conta. Sua maior esperança no Catar sempre foi o atacante Lewandowski. Há muito respeito por ele no futebol europeu. Mas o time é bastante comum. Até agora, Lewa ficou sozinho na frente. Contra a França, sua melhor chance é se defender e tentar levar a decisão para os pênaltis. Ele marcou apenas um gol na Copa. Terá a ajuda do jogador Jakub Kiwior.

Os ingleses têm a força

O segundo jogo deste domingo das oitavas reúne um dos principais times da Copa do Catar, a Inglaterra, contra uma sensação e surpresa do torneio, Senegal. Os ingleses também não conseguiram ter 100% na fase de grupos: ganharam dois jogos e empatou um. Mas mostraram um futebol envolvente e cheio de alternativas. Senegal foi bem para Senegal. Somou seis pontos em três apresentações. Ficou em segundo lugar no Grupo A, que teve a Holanda na liderança. Senegal ‘tirou’ a vaga do Equador.

A Inglaterra funciona bem nos dois tempos, mas tem marcado seus gols na etapa final. A velocidade e habilidade de seus jogadores são de fazer inveja. É uma das seleções mais fortes até agora do Mundial. Os ingleses levam vantagem nesse confronto com Senegal. Espera-se um time africano mais na defesa, atrás de uma boa bola. Não será fácil. O time inglês fez nove gols na primeira etapa da competição, mesmo número de gols da Espanha. Ninguém balançou mais as redes do que esses dois times.

Destaques da Inglaterra

Poderia citar pelo menos cinco jogadores como destaque da Inglaterra. Há muitas opções. Harry Kane tem feito a vez de garçom do time, com passes acertados para os gols de seus companheiros ou mesmo para jogadas de conclusão. Ele está um pouco mais longe da área. Rashford marcou três gols. É um dos artilheiros da Copa. Essa dupla tem combinado muito bem no Catar.

Senegal perdeu seu melhor jogador, Sadio Mané, machucado, antes do Mundial. Ele ainda tentou se recuperar com o elenco, mas não conseguiu. Mesmo assim, o time não perdeu a alegria e vontade de jogar. É uma equipe que evoluiu muito, principalmente na organização. Joga sem compromisso diante dos ingleses. Sabe o tamanho da encrenca, mas vai lutar até o fim, como tem sido para algumas seleções neste torneio. A festa já foi feita na classificação para as oitavas.

Destaques da Senegal

Ismaila Sarr é perigoso. Ele tenta o gol com facilidade. É o recordista do time de Senegal nos arremates: sete vezes em três jogos da primeira fase. Já Sabaly gosta de jogar com a bola nos pés. Ele é procurado pelos seus companheiros. Se a Inglaterra marcá-lo bem, vai anular um dos condutores do rival.