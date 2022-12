Entenda como chegam Marrocos, Espanha, Portugal e Suíça para os jogos das oitavas de final da Copa

A Copa do Mundo conhece nesta terça-feira os últimos time classificados para as quartas de final. Quem não ganhar seus jogos nesta fase de oitavas, dá adeus ao Mundial, como já aconteceu com EUA, Austrália, Polônia e Senegal em confrontos diretos com Holanda, Argentina, França e Inglaterra, respectivamente. O mata-mata tem nesta terça-feira, dia 6, mais dois gigantes tentando avançar: Portugal encara a Suíça, segundo colocado no grupo do Brasil, às 16h (de Brasília) e, antes disso, Marrocos x Espanha, às 12h. Portugal e Espanha são favoritos.

O sistema de jogo das fases eliminatórias é simples: quem vencer nos 90 minutos se classifica. Se houver empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de dois tempos de 15 minutos cada. Persistindo a igualdade, os times fazem uma disputa de pênaltis de cinco cobranças iniciais. Nenhuma seleção conseguiu ganhar as três partidas da primeira etapa. A única vantagem de se classificar em primeiro é enfrentar o segundo da chave rival. Os cartões amarelos não são zerados nesta etapa de oitavas. Eles só desaparecem a partir das quartas de final. Na Copa, dois cartões amarelos tiram o atleta da partida seguinte.

Veja o desempenho das equipes, na soma dos três jogos da primeira fase:

A Espanha conta com um time de garotos rápidos e habilidosos, todos eles sob o comando do técnico Luis Enrique. A primeira partida do time espanhol deixou boa impressão: 7 a 0 na Costa Rica. Mais do que o resultado elástico, a forma como o time se comportou no Catar foi muito boa, com jogadas bem tramadas e em velocidade. Mas a derrota para o Japão na última rodada da etapa de grupos mudou isso. A Espanha foi um time sem vibração. Marrocos já está na história da Copa do Catar ao se garantir em primeiro lugar de um grupo que tinha Croácia, Bélgica e Canadá. Fez sete pontos, mais até do que a seleção brasileira cinco vezes campeã mundial, que avançou com seis. O time espanhol é favorito.

Destaques de Marrocos

Se tem uma coisa que o time de Marrocos faz é correr em campo. Sofyan Amrabat é um desses jogadores que não se cansam nos 90 minutos. Nas três partidas iniciais, ele correu 33 km. Ajuda muito o time. Há outros que os espanhóis terão de ficar de olho. Hakim Ziyech precisa de marcação especial. Foi quem mais buscou o gol para Marrocos na etapa de grupos, com sete finalizações.





A Espanha tem mais time e tradição do que Marrocos. Mas nesta Copa do Mundo isso não tem significado muita coisa. A transição dos setores da Espanha é muito boa, com toques de pé em pé, passando pelo meio de campo até chegar aos atacantes. Há muitas viradas de jogo e jogo aberto. A velocidade na frente e boa, assim como a habilidade dos jogadores. A Espanha tem um time de moleques que sabem como jogar. Mas terão de marcar também.

Destaques da Espanha

Morata já marcou três gols no Catar. É ,sim, um perigo dentro da área. Mas não é o único. Há outros tão perigosos quanto ele, como Pedri e Gavi. Rodri Hernandez é quem mais distribui a bola. Ele organizou o time na etapa inicial. O jogo mais duro foi diante da Alemanha, apesar da derrota contra o Japão, mas com um time mais reserva.

Portugal confia em Cristiano Ronaldo

A seleção de Portugal já teve de apagar alguns incêndios com seu principal jogador, Cristiano Ronaldo. O último foco ocorreu depois de sua substituição de campo na última partida da primeira fase. Tudo parece esclarecido e a seleção agora se prepara para encarar a Suíça, segunda colocada no grupo do Brasil. CR7 faz diferença, atrai a atenção, mas não joga sozinho no time. Ao seu lado há jogadores bons de bola.

Portugal faz seus gols no segundo tempo, apenas um até agora foi marcado nos primeiros minutos de jogo nesta fase inicial de Copa do Mundo. Seus arremates são constantes. A equipe gosta de testar os goleiros rivais. Tem em média, pouco mais de 500 passes em cada partida. Erra e acerta quase que na mesma proporção. Mas tem em Cristiano Ronaldo um grande trunfo, capaz de segurar marcador e ainda apavorar zagueiros.

Destaques de Portugal

Difícil não apontar Cristiano Ronaldo como o principal jogador da seleção portuguesa. É quem mais busca o gol no seu time. Nas três partidas da primeira fase, CR7 tentou o gol em 12 ocasiões. Tem sido mais solidário, mas ainda é o mesmo jogador de sempre. Bruno Fernandes já marcou dois gols na Copa. Portugal tem um conjunto bom, de bom passe e jogadas inteligentes. Faz a bola rodar de pé em pé com naturalidade.

A Suíça roubou da Sérvia a segunda colocação do grupo do Brasil. Por um gol não tomou também o primeiro lugar da seleção de Neymar. É um conjunto, sem jogadores de destaque. Trabalha todos o setores do campo de forma sincronizada. Não muda seu estilo, não busca o gol a todo instante e deve continuar com sua cautela. Portugal é favorito diante dos suíços, uma condição vivenciada em toda a primeira etapa da competição.

Destaques da Suíça

Embolo joga isolado na frente, mas não deixa de ser a principal esperança de gol do time suíço. Já marcou duas vezes nesta Copa. Um dos gols foi diante de Camarões, de onde vieram seus pais. Ele não comemorou. Se Embolo acerta o alvo, Granit Xhaka é quem mais chuta: cinco vezes na primeira fase.

