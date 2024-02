No restante do Brasil, as transmissões também ficaram mais pulverizadas. O Grupo Globo não deixou de ser um player importante e exibe partidas dos Campeonatos Mineiro, Gaúcho e do Vasco no Cariocão, por exemplo. Afiliadas da emissora carioca também adquiriram direitos de Estaduais, como a TV Verdes Mares, no Ceará, as TVs Cabo Branco e Paraíba, no Estado homônimo.

Premiação no Paulistão é impulsionada por receitas de marketing e transmissões

No Paulistão, os valores referentes a direitos de transmissão e marketing aumentaram em 20% em comparação com a temporada passada. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos esperam receber ao menos R$ 40 milhões em 2024. “O futebol, como um todo, está atrás de dinheiro. Vale reforçar que, para que seja bom para todos, existe sempre a necessidade de uma competição forte e organizada. É claro que ainda estamos atrasados neste pilar de transmissão, mas os movimentos que aconteceram nos últimos anos trazem uma certa evolução, onde ficamos décadas vendo o mercado mundial evoluir consideravelmente”, defende Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Em um levantamento feito até a quarta rodada do Paulistão 2024 pela IDados, ficou registrado um crescimento de 456% na audiência do Estadual no YouTube. Neste ano, a CazéTV tem, em média, 1.726.542 milhão de espectadores por jogo. A transmissão do clássico entre Corinthians e São Paulo, no dia 30 de janeiro, se tornou a maior live da história do futebol brasileiro, com média de 4,6 milhões de pessoas simultaneamente.