Entenda lesão que vai tirar Rodrigo Garro do Corinthians por tempo indeterminado

Rodrigo Garro vai ficar fora de ação no Corinthians por tempo indeterminado para tratar uma lesão no joelho direito. O meio-campista argentino de 27 anos sofre com dores na região desde o início da temporada e atuou no sacrifício no empate sem gols com o Palmeiras, na última quinta-feira, em partida que selou a conquista do Paulistão pelo time do Parque São Jorge.

O camisa 8 do Corinthians foi diagnosticado com uma tendinopatia patelar. Ele sofre com o problema desde a reta final de 2024 e adiou seu retorno nesta temporada para tratar a lesão, mas não voltou em plenas condições. O jogador estava usando uma proteção no joelho nas últimas partidas e dispensou o adereço na finalíssima com o Palmeiras. Nesta segunda-feira, ele revelou que precisou anestesiar o local para entrar em campo.

PUBLICIDADE Segundo apurou a reportagem, Garro não vai precisar ser submetido a cirurgia e será avaliado diariamente pela equipe médica do Corinthians, que não estipulou prazo para o retorno do atleta. Nesta terça-feira, 1º, o Corinthians informou que Garro viajou à Espanha, onde vai permanecer por uma semana para a “realização de procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madri”. O clube disse ainda que o problema no joelho do atleta “regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube.”

Rodrigo Garro vai parar por tempo indeterminado para tratar problema no joelho direito. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“A tendinopatia patelar é quando o tendão patelar (que conecta a patela (rótula) à tíbia) sofre sobrecarga e inflamação. Quando o tendão patelar é constantemente sobrecarregado, ele pode perder sua elasticidade e força, levando à dor, inchaço e até mesmo ao risco de ruptura parcial ou total deste tendão”, explica Flávia Magalhães, médica do esporte com passagens por clubes e confederações como Atlético-MG, América-MG, CBF e Conmebol.

Shalimá Chaves, fisioterapeuta esportiva associada à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física (Sonafe Brasil), detalha que o problema implica diretamente na redução do desempenho esportivo do atleta pois compromete a capacidade de saltar, correr em alta velocidade e mudar a direção rapidamente. A especialista diz ainda que o uso de injeções anestésicas com frequência pode ser prejudicial ao jogador.

“Embora as infiltrações com corticosteroides sejam usadas para tratar tendinopatias, seu uso é controverso devido aos benefícios limitados e riscos associados. O alívio da dor é temporário e pode afetar a resposta de reparo tecidual, levando à progressão da lesão. Além disso, as infiltrações não demonstraram benefícios significativos e podem piorar a condição estrutural do tendão”, completa.

Sem Garro, quem pode voltar a ter oportunidades com o técnico Ramón Díaz é o meia Igor Coronado. O jogador chegou na metade do ano passado para brigar pela titularidade, mas não engrenou com a camisa corintiana. Neste ano, ele teve de lidar com uma pubalgia e acumula poucos minutos em campo, mas tem a confiança da comissão técnica.

Outros que podem ganhar oportunidade são Ángel Romero, que substituiu Garro na final contra o Palmeiras, e Talles Magno, cuja renovação com o Corinthians está encaminhada. Neste cenário, Ramón teria de mexer no esquema tático, passando a utilizar um esquema com três atacantes.