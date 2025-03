Entenda o que está em jogo para o Corinthians diante do Barcelona-EQU na Libertadores

O Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, 12, na partida mais importante da temporada até o momento. Na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), a equipe de Ramón Díaz precisa reverter a derrota de 3 a 0 na ida, no Equador, para avançar à fase de grupos da competição continental e evitar novo fracasso na pré-Libertadores.

Vencer por três gols de diferença é a opção para levar a decisão aos pênaltis e confiar na estrela de Hugo Souza. Para avançar direto, é necessário construir uma vantagem de quatro gols sobre a equipe equatoriana. Tudo isso na mesma semana em que enfrenta o Palmeiras pela rodada de ida da final do Paulistão, domingo, no Allianz Parque. Caso não cumpra a missão deste meio de semana, restará ao clube a disputa da Copa Sul-Americana em 2025.

A classificação à fase de grupos é o principal objetivo do Corinthians na partida desta quarta-feira – “quarta-feira é guerra”, como classificou Rodrigo Garro logo após a partida contra o Santos. Uma eliminação representaria o segundo ano consecutivo que o clube não chega à fase de grupos da Libertadores – em 2024, só garantiu vaga à Sul-Americana. Além disso, evitaria o terceiro fracasso da equipe nesta fase da competição.

Corinthians precisa de uma vitória de ao menos três gols de diferença para se garantir na fase de grupos da Libertadores. Foto: Alex Silva/Estadão

O Corinthians está em sua quarta participação em Pré-Libertadores. Nas três anteriores, somou dois traumas e uma classificação tranquila. Em 2011, teve de lidar com um turbilhão ao empatar sem gols no Pacaembu e perder por 2 a 0, na Colômbia, para o Tolima. Os principais desdobramentos da eliminação foram a aposentadoria de Ronaldo Fenômeno e a manutenção do treinador Tite, mesmo sob grande pressão. No mesmo ano, o time seria campeão brasileiro, antes de vencer a Libertadores de 2012. Novamente sob o comando de Tite, em nova passagem pelo clube do Parque São Jorge, os corintianos não sofreram para passar pela fase preliminar do torneio continental em 2015. Golearam o Once Caldas por 4 a 0 na Neo Química Arena e empataram por 1 a 1 fora de casa para garantir a classificação.

Quando voltou à Pré-Libertadores, em 2020, mais uma queda traumática, com derrota por 1 a 0 para o Guaraní, no Paraguai, e vitória por 2 a 1 em Itaquera. Na época, o gol fora de casa ainda valia como critério de desempate, por isso a equipe alvinegra acabou eliminada. Hoje em dia, a mesma combinação de resultados levaria a decisão para os pênaltis.

Rombo no orçamento

Financeiramente, garantir a ida à fase de grupos da Libertadores fará com que o clube continue ‘nos trilhos’ para cumprir uma das suas metas esportivas da temporada – e que influenciam na arrecadação. Caso contrário, pode ter um rombo de até R$ 23 milhões.

O Corinthians prevê, para 2025, uma arrecadação bruta de R$ 795 milhões, somando todos os ganhos do clube ao longo deste ano. Este valor é R$ 93 milhões maior do aquele esperado para 2024, ano em que houve um déficit de R$ 238 milhões nas contas. Para 2025, no entanto, a expectativa é ter um superávit, próximo à casa de R$ 34 milhões, com um recorde de arrecadação dos direitos de TV – R$ 340 milhões.

No entanto, com uma eventual eliminação na Libertadores, o Corinthians deixaria de ganhar um valor considerável com as premiações. No planejamento das metas esportivas para 2025, a diretoria estipulou que a equipe chegasse às oitavas de final da competição continental. A Conmebol ainda não liberou o valor dos repasses às equipes neste ano – que deve ocorrer ainda neste mês, durante o sorteio da fase de grupos –, mas dá para se ter uma ideia com base na última temporada.

Eliminação na Libertadores faria Corinthians ter um 'rombo' no orçamento previsto para o ano. Foto: Marcos Pin/AFP

Se partisse da pré-Libertadores e chegasse às oitavas de final no último ano, desconsiderando os bônus por vitória na competição também garantidos pela Conmebol, o Corinthians somaria US$ 5,35 milhões (R$ 30,75 milhões, na cotação atual). Considerando a classificação na segunda fase, diante do Universidad Central da Venezuela (UVC), a equipe garantiu somente US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

Vale destacar que, caso o Corinthians seja eliminado da Libertadores, ele ainda garante uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim como a Libertadores, os valores da premiação deste ano ainda não foram revelados. Com base em 2024, o Corinthians precisaria chegar à decisão do torneio para superar os valores previstos no orçamento com a Libertadores.

Com base nos dados de 2024, cada equipe que participou da fase de grupos recebeu US$ 900 mil (R$ 5,2 milhões). Somando esses possíveis valores, chega-se ao rombo de R$ 23 milhões que o Corinthians pode deixar de receber neste ano e que estão previstos no orçamento.

Confiança antes do clássico

Conseguir uma virada nesta quarta-feira pode servir como motivação extra aos jogadores para a partida de ida da final do Paulistão contra o Palmeiras. No Allianz Parque, o time alvinegro terá a missão de parar o ataque de Abel Ferreira, o melhor do Estadual, mesmo com uma defesa que não tem passado confiança até aqui. Nesta temporada, em 17 jogos, o setor só não foi vazado em quatro oportunidades: Ponte Preta, São Bernardo, Novorizontino e Mirassol, todas pelo Campeonato Paulista. Além disso, a derrota para o Barcelona entrou para o rol de piores resultados da equipe brasileira na história da Libertadores. Após a derrota diante do Barcelona, a pressão e o risco de queda de Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, aumentaram. Mesmo com apenas duas derrotas em 16 jogos até aqui, a maneira como se deu a derrota diante do Barcelona de Guayaquil foi um duro golpe para a confiança da comissão técnica. Entre os conselheiros, há uma ala que entende que o trabalho da dupla argentina não irá evoluir além do que se vê atualmente em campo e pedem pela demissão do treinador.