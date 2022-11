Entenda os próximos passos para SAF do Santos se tornar uma realidade

Publicidade

Em grave crise financeira, o Santos deu o primeiro passo para implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol no clube. Em Assembleia Geral Extraordinária, os sócios aprovaram uma mudança no estatuto que caminho para se tornar SAF. O atual presidente Andres Rueda, que tem mais um ano de mandato, é contra.

O texto votado pelos conselheiros do clube prevê que o Santos poderá vender ações a possíveis investidores interessados. Isso, no entanto, também precisaria passar pelo crivo dos principais órgãos do clube e ser aprovada pelos sócios adimplentes. Quem explica sobre os próximos passos é Juliana Biolchi, diretora geral da Biolchi Empresarial e mestre em direito e especializada em revitalização de empresas, negociações complexas e recuperação extrajudicial.

“O primeiro passo foi dado, mas existe um longo percurso até a conclusão. De forma resumida, é necessária a elaboração de um estudo de viabilidade da SAF, que deve ser feito em até seis meses. Após isso, a convocação dos órgãos responsáveis para apresentação dos termos, e posteriormente a aprovação pela maioria mínima de dois terços do Conselho. Se isso for aprovado, o clube convocará uma Assembleia Geral Extraordinária junto aos associados, e nesta votação, também será necessária a votação de dois terços dos sócios. Por fim, caso seja aprovada pelos sócios, a implementação deve levar 90 dias para ser concretizada”, explicou.

Andres Rueda tem enfrentado uma temporada turbulenta na condução do Santos. Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Brasil deu um salto no número de clubes que sacramentam a SAF. Três deles vieram da Série B: Cruzeiro, Vasco e Bahia. Na Série A, já estão consolidados o América-MG, Red Bull Bragantino e o Cuiabá, e em negociações avançadas o Atlético-MG e Atlético-GO.

Em dezembro de 2021, os precursores em anunciar as vendas foram Cruzeiro e Botafogo. O clube mineiro foi comprado pelo ex-jogador Ronaldo por R$ 400 milhões - pelos próximos cinco anos e 90% das ações. Já o Botafogo concluiu a venda de 90% da Sociedade Anônima de Futebol, com aporte de R$ 400 milhões sendo investidos ao longo de três anos, ao empresário norte-americano John Textor. Naquela ocasião, especialistas apontaram que o modelo adotado pelo clube botafoguense havia sido o mais organizado.

A tendência para que novos times anunciem a transformação para o modelo SAF é enorme. Um deles, por exemplo, é o Atlético-GO, que está em processo final para a criação e tem o advogado Eduardo Carlezzo, sócio do Carlezzo Advogados, como um dos responsáveis. Segundo ele, a entrada do City Football Group é mais um divisor de águas para a realidade do país.

“A vinda do City Football Group no Brasil traz enorme repercussão internacional e sem dúvida tem condições de aumentar o interesse do investidor estrangeiro pelos clubes nacionais. Há ainda muita água para rolar debaixo dessa ponte e outros negócios relevantes podem ser anunciados nos próximos meses”, explicou.

Além do Atlético-GO, é de conhecimento público que grandes agremiações como Atlético-MG, Fluminense e Athletico Paranaense também estão acompanhando de perto este movimento e muito próximos de anunciarem a transformação.

“Não resta dúvida que a transformação dos clubes em empresa é um movimento sem volta, que está transformando a organização do futebol nacional. A chegada de investidores estrangeiros tende a ser um elemento muito positivo neste contexto, sobretudo pelo perfil daqueles que estão desembarcando no país até o presente momento”, complementou Carlezzo.

Para Luiz Mello, CEO do Vasco SAF, além da questão financeira, a implementação deste novo modelo de negócios vai permitir que se mude o foco político para o de governança “Vai aplicar conceitos em cima de estratégias claras, destravando alguns processos e facilitando para que possamos acessar o mercado com profissionais de diferentes áreas, especialmente em projetos que envolvam a parte financeira e de infraestrutura. O Vasco tem um enorme potencial para que isso aconteça”, afirmou.

Já o Bahia, que garantiu o retorno à Série A, agora vê o caminho livre para a assembleia dos sócios, que deve acontecer até a primeira quinzena de dezembro, para aprovar definitivamente a conclusão da SAF. “O meu entendimento é que a SAF, no Brasil, veio para ficar e para mudar o modelo econômico do futebol brasileiro, com desdobramento no modelo esportivo. Os primeiros movimentos que vimos nesse primeiro ano de lei são muito interessantes, pois mostram características diferentes. Acredito também que a SAF veio para trazer mais diversificação para o futebol brasileiro. Quem acredita que em pouco tempo todos os clubes serão SAF ou que será um modelo único dentro da SAF, está equivocado. Vejo com bons olhos, acho que é um caminho sem volta e acredito que o processo irá passar por um amadurecimento a cada modelo feito. Cada um deles será melhor constituído, e isso é bom para o futebol brasileiro. Estamos mais próximos do nível do futebol global, hoje, do que estávamos há um ano atrás”, afirma o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.

Diante de tudo isso, alguns especialistas ainda pontuam que a expectativa não pode ser maior do que a razão nesses casos. Especialista em negócios do esporte, Armênio Neto explica que é necessário que todas as partes estejam bem alinhadas, e que os torcedores tenham paciência. “Pode parecer que do dia para a noite tudo vai se transformar, mas nem sempre é assim que funciona, e mesmo na Europa temos alguns exemplos de que pode ser a médio ou longo prazo. Para clubes que são comprados por investidores, muito em razão das altas dívidas acumuladas, esse processo pode ser ainda maior. Para ter gestão profissional, é preciso ter esse equilíbrio”, afirmou o executivo, que acrescentou.

“Todo clube é uma marca e toda marca tem história e atributos valiosos. No caso de um clube de futebol, a falta de competitividade ao longo do tempo causa impactos que enfraquecem torcida, receitas e, por fim, faz com que a história seja sinônimo de passado, não de força. Do mesmo modo ao contrário, sucessos recentes tendem a deixar a marca do clube mais valiosa e confiável. Tudo isso está na balança e é colocado em questão no momento de fechar negócio e trazer bons valores”.