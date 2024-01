Entenda plano do Botafogo que pode tornar Luiz Henrique a contratação mais cara do País; veja top 10

O Botafogo está perto de um acerto com o atacante Luiz Henrique, do Real Betis, da Espanha. O Estadão apurou que dirigentes do clube carioca viajaram a Sevilha nesta semana para acertar os últimos detalhes da transação, firmada em 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões na cotação atual). Caso o negócio seja concretizado, o jogador de 23 anos se tornará a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

PUBLICIDADE Luiz Henrique é um dos nomes mais comentados do mercado da bola desde a abertura da janela de transferências. O Fluminense, time que revelou o jogador, foi o primeiro a manifestar interesse no atacante, mas desistiu de repatriar o atleta ainda no início do mês por causa dos altos valores envolvidos. Corinthians e Flamengo disputaram o brasileiro nas últimas semanas, mas as cifras elevadas afastaram qualquer tipo de negociação. Luiz Henrique chegou a receber sondagens do RB Leipzig, da Alemanha, quando surgiu a oferta do Botafogo, cuja SAF é propriedade do magnata americano John Textor. O Botafogo faz parte da Eagle Football, rede multiclubes de John Textor, que também é dono do Lyon, na França, do RWD Molenbeenk, na Bélgica, e de uma parcela minoritária do Crystal Palace, na Inglaterra. O bilionário americano participou das negociações e foi fundamental para convencer Luiz Henrique a voltar ao Brasil. A princípio, o jogador não estava de acordo com um retorno ao País, por temer não conseguir depois ter nova chance na Europa, onde acreditar ter mais condições de pleitear uma vaga na seleção brasileira.

Luiz Henrique está perto de ser anunciado como jogador do Botafogo. Foto: Ulises Ruiz/ AFP

Por viver bom momento na Espanha, a tendência era Luiz Henrique ser negociado com outro clube da Europa e não com equipes do Brasil, dificultando um acerto com Corinthians, Flamengo ou Fluminense, além da questão orçamentária. O “chapéu” do Botafogo nos rivais é possível porque os cariocas conseguem garantir contratualmente ao jogador um retorno ao futebol europeu, para o Lyon, findando o risco de o atleta voltar ao País e não conseguir retornar mais ao Velho Continente, desejo tanto seu quanto dos seus empresários.

Inicialmente, jornais da Espanha informaram que Luiz Henrique seria vendido pelo Betis ao Lyon, clube que naturalmente tem maior poder financeiro em relação aos brasileiros por estar inserido em um ambiente onde tem moeda forte. Segundo apurou o Estadão, será o próprio Botafogo, porém, que vai arcar com os custos da negociação. Além disso, outras questões inviabilizam a contratação de Luiz Henrique pelo Lyon. O clube já atingiu o limite de jogadores estrangeiros inscritos, e a equipe só poderia receber o brasileiro ao fim da temporada europeia, em junho.

Outro impeditivo para a compra de Luiz Henrique pelo Lyon é o fato de o clube francês precisar se enquadrar às regras de Fair Play Financeiro do país. Os franceses não podem gastar mais de 50 milhões de euros em contratações nesta temporada. Como o jogador vai jogar no Lyon em algum momento, independentemente do tempo que permanecer no Botafogo, é possível afirmar que a compra do atleta foi realizada para a Eagle Football, que, neste caso, efetuou a transação por meio do clube carioca.

Recentemente, o Lyon anunciou as contratações do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson, destaques do Botafogo em 2023, por 6,8 milhões de euros (R$ 36 milhões), valor considerado baixo por ambos os jogadores. Em sua conta oficial no Twitter, John Textor explicou que o Lyon comprou apenas 50% de cada atleta, levando em consideração os valores de mercado de cada um. Assim, o clube poderia realizar as aquisições sem ferir o fair play financeiro.

Ainda não é possível afirmar quanto tempo o Luiz Henrique fica no Botafogo. Segundo o ge, caso o time avance à fase de grupos da Libertadores e consiga uma classificação às oitavas de final, é improvável que ele deixe a equipe carioca. O Lyon vive má fase no Campeonato Francês e, caso seja rebaixado, as chances de o jogador ficar por ainda mais tempo no Brasil são maiores.

Veja o ranking das contratações mais caras do futebol brasileiro

Luiz Henrique (Betis - Botafogo): R$ 107 milhões, em 2024* Gérson (Olympique de Marselha - Flamengo): R$ 92 milhões, em 2023 Pedro (Fiorentina - Flamengo): R$ 87 milhões, em 2020 Éverton Cebolinha (Benfica - Flamengo): R$ 87 milhões, em 2022 Nicolás De la Cruz - (River Plate - Flamengo): R$ 79 milhões, em 2023 Gabigol (Inter de Milão - Flamengo): R$ 78 milhões, em 2019 Arrascaeta (Cruzeiro - Flamengo): R$ 64 milhões, em 2019 Tévez (Boca Juniors - Corinthians): R$ 60 milhões, em 2004 Flaco López (Lanús - Palmeiras): R$ 50 milhões, em 2021 Gérson (Roma - Flamengo): R$ 49,7 milhões, em 2019

*Faltando a assinatura