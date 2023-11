Entenda por que o Fluminense não pôde fazer o tradicional desfile com a taça da Libertadores

Depois de conquistar a Libertadores pela primeira vez, o Fluminense vai ter de esperar para poder comemorar junto da torcida com a taça. Aquele tradicional desfile em trio elétrico apresentando o troféu ao torcedor teve de ser marcado para a semana que vem. O clube não conseguiu a liberação para que a festa acontecesse. A intenção era que houvesse uma comemoração no Estádio das Laranjeiras. Houve, inclusive, preparação com material das torcidas organizadas do Fluminense ainda no fim de semana anterior à final. Torcedores chegaram a concentrar-se no local entre a noite de sábado e a tarde deste domingo.

Sem autorização da Polícia Militar do Rio, o próprio Fluminense remarcou a festa para o dia 12 de novembro, domingo que vem. Em nota, o clube carioca justificou “necessidade de planejamento prévio, solicitado pelos órgão de segurança pública”. No próximo jogo como mandante pelo Campeonato Brasileiro, em 22 de novembro contra o São Paulo, a taça da Libertadores também estará no Maracanã.

Mesmo sem a festa oficial, torcida do Fluminense não cessou as comemorações desde o título da Libertadores no sábado. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Há outros eventos na cidade. Neste domingo também ocorre a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa foi uma justificativa apresentada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Ele afirmou que falou diretamente com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. “Disse para ele que a prefeitura nada tem a opor à comemoração do título nas Laranjeiras. Não é todo dia que se ganha uma libertadores! Temos de respeitar o horário do Enem para permitir que os alunos possam fazer as provas que são espalhadas pela cidade”, escreveu Paes, no X.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cristo Redentor ‘veste’ camisa do Fluminense em homenagem ao título da Libertadores

Além de toda comemoração dos torcedores, o principal cartão postal do Brasil também trajou as cores tricolores. A agência da Conmebol para viagens, a Absolut Sport, homenageou o campeão da Libertadores. “Tenho certeza que a imagem do Cristo Redentor nas cores do Fluminense certamente ficará para sempre marcada na memória de cada torcedor tricolor”, afirma Harry Collecta, CEO da Absolut Sport no Brasil. A ação foi feita em parceria com a Arquidiosese do Cristo Redentor.