‘Entendi que precisava fazer mais’, diz Bruno Tabata sobre chance como titular no Palmeiras

Surpresa no time de Abel Ferreira neste sábado, Bruno Tabata foi um dos melhores em campo na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, no Allianz Parque. Elogiado pelo treinador português e por Rony, o jogador comemorou a chance entre os titulares.

“O sonho de todo jogador é chegar e ser titular, mas às vezes não acontece. Agora é dar sequência com o meu futebol para crescer” comentou.

Bruno Tabata chegou no meio da temporada passada, mas não teve muitas chances com Abel Ferreira. O meia voltou mais cedo das férias para aprimorar a parte física.

Cesar Grosso/Palmeiras

“Fiquei seis anos fora e me acostumei a ficar todo o período de férias sem fazer nada pois lá fora temos 1 mês, 45 dias de pré-temporada e a gente consegue se recuperar. Aqui é diferente e eu entendi que precisava fazer mais para conseguir voltar melhor”, disse.

“A partida foi muito difícil. Não foi a toa que eles foram a segunda melhor equipe da fase de classificação, tem méritos. Temos que valorizar a nossa classificação”

“Independentemente de vir jogando ou não, estou sempre preparado. O Abel sempre faz o treinamento visando deixar todos preparados. Talvez as pessoas não conhecem bem de onde a gente vem. Quando eu cheguei estava no meio da temporada e o elenco tinha o Scarpa, o Veiga, tive que me adaptar a tudo.”

O Palmeiras joga a semifinal do Paulistão no próximo domingo, às 16h, mais uma vez no Allianz. O adversário será conhecido neste domingo.