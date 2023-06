Entidade que monitora apostas emitiu alertas em 4 jogos suspeitos no Brasil entre janeiro e março

Alertas de possíveis manipulação de resultados em quatro partidas de futebol no Brasil nos três primeiros meses deste ano foram emitidos pela Associação Internacional de Integridade de Apostas (IBIA, na sigla em inglês), segundo revelou o CEO da entidade, o Khalid Ali. O relatório com os números consolidados deve estar disponível em julho, mas Ali, um escocês de descendência libanesa, adiantou parte dos dados em conversa com o Estadão em São Paulo. Segundo o executivo, os alertas foram enviados à Fifa.

No mundo, a organização registrou 40 alertas de apostas esportivas suspeitas junto às autoridades relevantes a respeito de nove modalidades esportivas durante o primeiro trimestre de 2023. Futebol é o esporte que lidera os alertas: foram 15, três mais que o tênis, o segundo com mais suspeitas de manipulação.

Já o relatório de 2022 da mesma associação apontou 265 alertas de eventos suspeitos. No ano passado, o tênis ficou à frente do futebol e foi o esporte com mais sinais: 102 contra 67 do futebol. O Brasil aparece cinco vezes no relatório, com três alertas em jogos de futebol, e um em tênis, vôlei, basquete e tênis de mesa. Entre 2017 e 2022, foram 1,2 mil alertas emitidos pela IBIA.

Khalid Ali, CEO da Associação Internacional de Integridade em Apostas, que monitora atividades suspeitas Foto: Ricardo Magatti/Estadão

“É fundamental criar sistemas de educação para os agentes esportivos, como atletas e técnicos, especialmente os mais jovens. E também combater desinformações, como pessoas que prometem riqueza em um mês no mercado de apostas. Isso não existe”, alerta o executivo. Segundo ele, 91% de todos os alertas de futebol entre 2017 e 2020 ocorreram em mercados primários de apostas, isto é, em apostas relacionadas ao placar do jogo ou do primeiro tempo, uma vez que a liquidez é muito maior.

A Ibia faz alertas sobre eventos suspeitos e é a principal voz global sobre integridade para o setor de apostas licenciadas. A organização representa cerca de 50 empresas que englobam mais de 120 marcas de apostas que, somadas, têm faturamento anual de US$ 137 bilhões (R$ 654 bilhões).

Criada em 2005 e conhecida anteriormente como Essa, a Ibia diz que seus integrantes têm o objetivo em comum de combater a corrupção nas apostas esportivas e proteger a integridade do esporte. Ela compartilha seus serviços com Fifa, Uefa, Comitê Olímpico Internacional (COI) e outras entidades do esporte mundial.

Continua após a publicidade

“Quando ocorre manipulação de resultados, as pessoas geralmente querem apontar o dedo para a casa de aposta. Elas esquecem que operadora está sendo fraudada. É o criminoso que está tentando roubar dinheiro da empresa”, afirma Ali. “É de 100% do nosso interesse ter certeza de que estamos protegendo a empresa de aposta”.

A principal diferença entre a Ibia e empresas com sistema de monitoramento capaz de detectar padrões de apostas irregulares e suspeitos, como a suíça Sportradar, é que a associação não tem fins lucrativos, portanto, não vende seus dados nem serviços. Trata-se de uma rede de informações das próprias casas de apostas que integram a organização.

“Basicamente, há nos relatórios uma descrição da atividade, o volume que nossos membros viram e um tipo de processo padrão”, explica Ali. “O mais importante é que, uma vez enviado o alerta, quando a confederação quiser ter mais informações, eles serão contatados e são obrigados a fornecer mais informações, como detalhes do cliente”.

Brasil ainda não regulamentou mercado de apostas e encara prejuízo bilionário e manipulação de resultados Foto: Felipe Rau/Estadão

Regulamentação das apostas

O CEO da IBIA veio ao Brasil para discutir a regulamentação do setor e fazer sugestões sobre o que pode ser benéfico ao mercado brasileiro. “Da perspectiva de nossos membros, nós realmente queremos ver a regulamentação acontecer o mais rápido possível”, diz Ali. Ele se reuniu com o José Francisco Mansur, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, para conversar a respeito do assunto.

O governo concluiu o texto da Medida Provisória que regula o setor há mais de um mês, mas a MP não foi publicada por divergências com o Congresso e pode ser substituída por um projeto de lei. O presidente Lula costura um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, para destravar a Medida Provisória e fazê-la avançar.

Continua após a publicidade

Enquanto isso não acontece, a concepção dos envolvidos é que o País continua perdendo dinheiro que deveria ser tributado com as apostas. O cálculo é de que, sem uma legislação que regule o setor, o Brasil perca R$ 3,6 bilhões em impostos ao ano. A estimativa do ministro Fernando Haddad é arrecadar de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões com a medida.

Nesse limbo regulatório, há margem para quadrilhas operarem com facilidade e fraudar apostas em importantes eventos esportivos, como revelou a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. Fora do Brasil, a estimativa é que o prejuízo da indústria global de apostas reguladas por causa da manipulação de resultados seja de US$ 25 milhões por ano (R$ 120 milhões).

“O desafio é garantir que as operadoras que desejam vir ao Brasil sejam licenciadas de acordo com um determinado padrão”, diz Ali. Para ele, o Reino Unido é um exemplo de país no qual o Brasil pode se inspirar para construir o seu modelo de regulamentação.

A opinião de Ali tem lastro em outro relatório da Ibia que aponta a Inglaterra como a líder do ranking de “mercado ideal” para apostas, com 91 pontos. Segundo o documento, os ingleses têm “regulação robusta, custos operacionais moderados” e “permanece como um dos melhores exemplos de regulação ao redor do mundo”.