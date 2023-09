Entrada de Maycon, do Corinthians, em Endrick, do Palmeiras, gera reações fora do Brasil; veja vídeo

A violenta entrada de Maycon, meio-campista do Corinthians, na perna de Endrick, atacante do Palmeiras, ganhou grande repercussão no Brasil e no exterior. Jornais da Espanha deram destaque ao carrinho do jogador corintiano em cima do jovem palmeirense no dérbi, que terminou sem gols na Neo Química Arena. O atleta, cabe lembrar, vai defender o Real Madrid quando completar 18 anos, no fim de julho do ano que vem.

Na jogada mais perigosa do Palmeiras no segundo tempo do clássico em Itaquera, Endrick roubou a bola no campo adversário e conseguiu servir Jhon Jhon, que tocou para Breno Lopes, na cara de Cássio, perder um gol inacreditável.

Antes de encontrar Jhon Jhon, Endrick foi alvo de um carrinho violento de Maycon, que acertou com as travas de sua chuteira a perna esquerda do jogador de 17 anos. O árbitro gaúcho Anderson Daronco, em um primeiro momento, entendeu que caberia apenas um cartão amarelo para o volante corintiano. Depois, porém, foi alertado pelo VAR e apresentou o vermelho.

Endrick recebeu carrinho violento de Maycon no dérbi em Itaquera Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O jornal espanhol Marca destacou que Maycon tentou parar Endrick “de qualquer forma dando uma forte entrada de carrinho nas pernas, já sem bola, que poderia acabar bem pior do que terminou de fato”.

Já Neto, ex-jogador do Corinthians e hoje apresentador da Bandeirantes, fez duras críticas à postura de Maycon. “Ele quase quebra a perna do Endrick. Ele foi para machucar. A entrada que ele deu foi violenta, o árbitro não viu e teve que ir para o VAR. Isso é um absurdo”, disse o comunicador.

Em suas redes sociais, Endrick publicou a foto com o exato momento em que é atingido e para dizer que, felizmente, não sofreu nenhuma lesão grave. “Agradeço a Deus por tudo e por todos os livramentos em minha vida”, escreveu o atacante.

Continua após a publicidade

Vanderlei Luxemburgo defendeu Maycon depois da partida. Ele disse que a falta cometida pelo seu atleta “é do jogo”. “A falta tática existe, já pegamos jogos em que (o adversário) faz o rodízio de falta. Quem tem que interpretar é o árbitro, dentro do jogo”.

Preterido por Abel Ferreira em várias partidas, Endrick voltou a ter algumas chances com o treinador português, que já avisou que Rony é seu preferido e continuará sendo titular absoluto no comando de ataque do Palmeiras. O jovem entrou em campo aos 40 minutos e teve menos de dez minutos para mostrar serviço.

Carrinho de Maycon é a ‘essência do Corinthians’, para mulher do jogador

Também revoltou os palmeirenses o comentário da mulher de Maycon, Lyana. Ela publicou três fotos do lance em suas redes sociais e enalteceu o marido pela “raça” na jogada. “Sequência incrível, que demonstra raça e a essência do Corinthians! Infelizmente o gol não entrou”, escreveu Lyarah.

Torcedores do Palmeiras também viram incoerência na publicação de Lyarah, já que ela chegou a reclamar publicamente de ofensas e ameaças que diz receber de corintianos quando Maycon não joga bem.

Continua após a publicidade

Com a expulsão, Maycon vai desfalcar o Corinthians contra o Fortaleza, no próximo dia 14, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro será paralisado por dez dias em decorrência da Data Fifa.