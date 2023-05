Enzo Alves, filho do lateral Marcelo, do Flu, faz sua estreia pela seleção da Espanha sub-15

Enzo Alves, filho do lateral-esquerdo Marcelo, que atualmente está no Fluminense, fez sua estreia pela seleção sub-15 da Espanha na tarde deste domingo, dia 30. Disputando a Pinatar Supercup 2023, torneio amistoso de seleções de base, o garoto de 13 anos participou da vitória espanhola sobre a Inglaterra por 2 a 1. Mesmo na base, trata-se de um clássico do futebol mundial.

Apesar de a Espanha ter vencido o torneio, Enzo ficou fora dos dois primeiros jogos, disputados contra Japão e Estados Unidos. Ele sentiou desconfortos físicos e foi poupado. O número escolhido para a primeira partida foi o 22 às costas. Em seu Instagram, o garoto celebrou sua primeira partida pela ‘Roja’, como é conhecida a seleção espanhola. “Uma experiência inesquecível estrear pela Espanha”, afirmou.

Tido como uma grande promessa no Real Madrid, onde o pai atuou por dez anos, o menino atua na base do clube galáctico desde 2017. Artilheiro nato, ele tem 32 gols em 14 partidas pelo time infantil A neste ano. Recentemente, passou a marca dos cem gols pelo Real Madrid.

Nascido na Espanha em 2009, mas com pais brasileiros, o jovem poderá escolher, no futuro, se deseja jogar pela seleção brasileira ou espanhola. A convocação para a Espanha foi festejada pelo pai, que fez história no clube madrilenho, e manifestou sua satisfação por meio de suas redes sociais “Orgulho infinito, meu amor! Parabéns por mais essa conquista”, postou Marcelo aqui do Brasil. Seu Fluminense perdeu para o Fortaleza na terceira rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana.