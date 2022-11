Equador 1 x 2 Senegal: assista aos melhores momentos do jogo pela Copa do Mundo

Publicidade

Em partida animada nesta terça-feira, Senegal derrotou o Equador por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez na sua história. A primeira foi no Mundial de 2002. Sarr e Koulibaly marcaram para os senegaleses, enquanto Caicedo anotou o gol solitário equatoriano.

As duas seleções entraram em campo com chances de se classificar às oitavas de final, mas o Senegal, precisando da vitória, é quem foi para cima desde o início da partida. Atual campeão africano, enfrentará o primeiro colocado do Grupo B na próxima fase, enquanto o Equador volta para casa.