‘Equador será protagonista’, diz Alfaro, que faz mistério sobre Enner Valencia

A preocupação é geral no Equador. Craque do time nesta Copa do Mundo, Enner Valencia ainda é motivo de dúvida para o jogo contra Senegal, nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium. O técnico Gustavo Alfaro fez mistério nesta segunda sobre as condições físicas do jogador, que jogou as duas primeiras rodadas do Mundial do Catar com uma entorse no joelho.

“Infelizmente, desde o primeiro jogo, Enner teve uma entorse, mas não comprometeu os ligamentos nem os meniscos. Vamos tentar recuperá-lo para que esteja presente, seja desde o início ou mais tarde, quando precisarmos dele. Da mesma forma que tem uma entorse, também tem o coração pintado pelo ‘Tri’ (apelido do Equador). A liderança do nosso capitão é fundamental”, disse o treinador.

O técnico do Equador, Gustavo Alfaro, demonstrou confiança em uma campanha exitosa na Copa do Mundo. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Valencia marcou os últimos seis gols do Equador em Copas do Mundo, sendo três apenas no Catar. O atacante é ainda o capitão e a referência da equipe dentro de campo. No empate, por 1 a 1, com a Holanda, o atleta chegou a chorar após ser substituído.

Com quatro pontos, na vice-liderança do Grupo A, o Equador joga por um empate para avançar às oitavas de final. Senegal tem três pontos, contra quatro também da Holanda. Já eliminado, o Catar não pontuou. Apesar de poder jogar pela igualdade, Alfaro não quer entrar em campo com o “regulamento debaixo dos braços”.

“Não podemos mudar nossa filosofia. O Equador tem um jeito de jogar e na nossa cabeça sabemos que temos que entrar para ganhar o jogo, não para empatar. Se sairmos para o empate, já disse aos jogadores, perderemos o protagonismo e esta seleção precisa ser protagonista, como já demonstrou nas eliminatórias sul-americanas contra os grandes”, completou.

Por fim, o treinador projetou o confronto diante dos ganeses. “A equipe fez duas boas exibições, mas ainda não é o suficiente. Tudo o que foi feito antes, hoje, é inútil. Agora estamos a um jogo para a qualificação, e o Senegal vai pelo mesmo. Vai ser um jogo muito tenso, muito difícil, diferente pelo contexto, mas no final vai ser como sempre, onze contra onze”, afirmou.