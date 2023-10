Equador x Colômbia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Equador e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os equatorianos buscam a terceira vitória seguida, mirando a zona de classificação. Os colombianos estão invictos, mas não vencem desde a primeira rodada e vão tentar surpreender fora de casa para retomar o caminho das vitórias.

A seleção equatoriana iniciou a disputa com três pontos por causa de uma punição aplicada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, em inglês), referente ao suposto erro na documentação do lateral Byron Castillo nas Eliminatórias para o Catar. O time do craque Enner Valencia, atacante do Internacional, está na sétima colocação, com três pontos. O combinado colombiano, do meia são-paulino James Rodríguez, tem dois pontos a mais, na terceira posição

Equador e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa Foto: Arte/Estadão

EQUADOR x COLÔMBIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 17/10 (quinta-feira).

: 17/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h30 (horário de Brasília).

: 20h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito

ONDE ASSISTIR EQUADOR x COLÔMBIA AO VIVO

SporTV 4

ESCALAÇÕES DE EQUADOR x COLÔMBIA

EQUADOR - Moisés Ramírez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié e Jhoanner Chávez; Julio Ortiz e Moisés Caicedo; Kendry Páez, José Cifuentes e Enner Valencia; Kevin Rodriguez. Técnico : Félix Sánchez

- Moisés Ramírez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié e Jhoanner Chávez; Julio Ortiz e Moisés Caicedo; Kendry Páez, José Cifuentes e Enner Valencia; Kevin Rodriguez. : Félix Sánchez COLÔMBIA - Álvaro Montero; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez e Frank Fabra; Mateus Uribe e Wilmar Barrios; Luis Sinisterra, James Rodriguez e Luis Díaz; Rafael Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EQUADOR x CÔLOMBIA