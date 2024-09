Equador x Peru nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na escalação de Sebastián Beccacece, o Equador deve ter alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Félix Torres, do Corinthians, deve ser titular na defesa. No meio e no ataque, Alan Franco, do Atlético-MG, e Enner Valencia, do Internacional, também devem pintar no onze inicial.

No lado dos visitantes, Fossati deve promover mudanças em alguns setores. Renato Tapia e Marcos López devem entrar como titulares no meio, enquanto Edison Flores sai no ataque para a entrada de Álex Varela.