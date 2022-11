Equador x Senegal: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta terça-feira (29), os grupos da Copa do Mundo do Catar começam a ser definidos. Às 12h, Equador e Senegal se enfrentam no Estádio Internacional Khalifa. O jogo terá transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de conseguir uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, o Equador entra em campo buscando dois dos três resultados possíveis para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Com quatro pontos, a seleção ocupa a segunda colocação do grupo A e se não perder nesta terça-feira estará entre os 16 melhores do mundial. Para isso, Enner Valencia, um dos artilheiros da Copa do Mundo com três gols, é a esperança para a classificação.

Já Senegal entra em campo buscando mais uma vitória. Depois de perder na estreia para a seleção holandesa, os africanos venceram o Catar e chegam vivos para a última rodada. Para avançar, somente a vitória interessa para a seleção nesta terça-feira.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Equador e Senegal acontecerá nesta terça -feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão no SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

EQUADOR X SENEGAL

EQUADOR - Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Méndez, Caicedo, Plata e Ibarra; Enner Valencia e Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro

SENEGAL - Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs; Mendy, Gueye, Sarr, Diedhiou e Diatta; Dia. Técnico: Aliou Cissé

QUEM APITA?

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistente 1: Nicolas Danos (FRA)

Assistente 2: Cyril Gringore (FRA)

Quarto árbitro: István Kovács (Romênia)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Equador venceu os donos da casa por 2 a 0, e empatou com a Holanda por 1 a 1.

Já o Senegal teve um caminho diferente. Na primeira rodada, a equipe foi superada pela a Holanda, por 2 a 0, e na sequência venceu o Catar por 3 a 1.