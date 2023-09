Equador x Uruguai: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai rolar a bola para a segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 11, Equador e Uruguai se enfrentam em Quito, às 18h. As seleções vivem momentos opostos na competição. Os equatorianos perderam por 1 a 0 com um gol de Messi no apagar das luzes. Já os uruguaios venceram o Chile em casa na estreia oficial de Marcelo Bielsa.

O Equador chega para a partida buscando a primeira vitória na competição. Com a derrota com gol no fim contra a Argentina, a equipe quer fazer valer o fator casa na segunda rodada para somar os primeiros pontos e não ter um início ruim nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai começou uma nova era em sua seleção na última semana. Sem contar com nomes como Suárez e Cavani, a Celeste apostou em Marcelo Bielsa para comandar a equipe na reformulação para 2026. Com um time muito mais novo, os uruguaios não tomaram conhecimento do Chile na primeira partida e venceram por 3 a 1.

Equador x Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Quito, Equador.

ESTÁDIO: Estadio Casa Blanca.

DATA: 12/09/2023.

HORÁRIO: 18h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Continua após a publicidade

Sportv (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

EQUADOR - Galíndez; Torres, Arboleda, Pacho e Hurtado; Gruezo, Caicedo, Estupiñán e Cifuentes; Kevin Rodríguez e Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

- Galíndez; Torres, Arboleda, Pacho e Hurtado; Gruezo, Caicedo, Estupiñán e Cifuentes; Kevin Rodríguez e Enner Valencia. Félix Sánchez. URUGUAI- Rochet; Pumita Rodriguez, Sebastián Cáceres, Viña (Piquerez) e Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte e Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Maxi Gómez e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

ÚLTIMOS RESULTADOS: